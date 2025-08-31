最中お吸い物4個付き！ベルメゾン ディズニー2026年「おせち・特段重」ミッキー＆フレンズ
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で予約受付中の、「ミッキー＆フレンズ」がかわいい、ディズニーデザイン「おせち・特段重」を紹介していきます☆
ベルメゾン ディズニー2026年「おせち・特段重」ミッキー＆フレンズ
© Disney
価格：24,900円（税込）
※2025年9月30日（火）まで5％の早期割引で23,655円（税込）
クール手数料：300円（税込）
注文締切日：2025年12月20日（土）
商品お届け日：2025年12月29日（月）〜30日（火）
賞味期限：【おせち】冷凍で2026年1月31日、【最中お吸い物】冷凍で2026年1月31日以降
セット内容：【冷凍おせち】1セット、【祝い箸】5膳、【最中お吸い物】4個、【あいさつ状】1枚
4人前×3食分（人数表記はあくまでも目安となっております。食材によっては数の多いものや少ないものがございます。写真はイメージです。実際の商品とは多少異なります）
主材：【重箱】木、【祝い箸】紙・木、【あいさつ状】紙
重箱サイズ：約42×28.5×7.5（高さ）cm
特定原材料：卵・乳成分・小麦・えび
国内製造
原料原産地：【スモークチキン】国内製造
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
©Disney
4人×3食分、47品目51種のお料理が楽しめる「ミッキー＆フレンズ」のおせち。
和のモチーフと楽しげな「ミッキー＆フレンズ」デザインがかわいい、白木の一段重です！
© Disney
ふたには、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「プルート」、「グーフィー」のアートが大きく描かれ、どこかレトロなテイストで和の雰囲気にも合っています◎
また窓から身を乗り出すようなポージングもとってもチャーミング☆
© Disney
そして、重箱のサイズは約42×28.5×7.5（高さ）cmです。
© Disney
さらに、重箱とお揃いデザインの祝い箸が5膳セットになっています。
© Disney
重箱のふたを開けると多彩な祝い肴が一堂に！
©Disney
金箔をあしらった黒豆、色鮮やかな海老など伝統的なものから、合鴨の燻製やハンバーグなどの洋のあじわいが楽しめるさまざまな料理が一段に盛り込まれています。
© Disney
お料理のところどころに「ミッキーマウス」のシルエットが隠れているのも魅力のひとつ。
扇型昆布にも「ミッキーマウス」のシルエットが☆
© Disney
コロンとしたミッキーシェイプの栗も可愛い！
白あんで練り上げたきんとんの上に、栗の風味と歯ごたえを活かした甘露煮を並べています。
© Disney
にんじんもさりげなくミッキーシェイプに。
小さくても存在感があります。
海老の旨煮は、肉厚で歯応えの良いブラックタイガーを使っています。
© Disney
また、かまぼこは「ミッキーマウス」の手のかたちに☆
遊び心たっぷりです。
© Disney
それから、最中お吸い物4個もセットになっています。
最中には「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」のお顔のデザイン入り！
© Disney
丸いお手玉のようなデザインで、お正月の食卓をより華やかにしてくれます。
©Disney
最中を割ってお湯を注げばお吸い物の完成。
©Disney
お子様から大人まで楽しめる和洋折衷の美味。
「ミッキー＆フレンズ」がキュートな、ディズニーデザイン「おせち・特段重」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで予約受付中です！
