◆第６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟・芝２０００メートル、良）

サマー２０００シリーズ最終戦は１６頭立て（クイーンズウォークは競走除外）で争われ、２番人気で坂井瑠星騎手がテン乗りだったシランケド（牝５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父デクラレーションオブウォー）が、最後の直線で外から末脚を伸ばし、ゴール前で差し切って、２走前の中山牝馬Ｓ以来の重賞２勝目を挙げた。Ｇ１、マイルとも初挑戦だった前走のヴィクトリアマイルでは４角最後方から上がり最速で３着に差し込んできたが、戦前まで３勝を挙げていた２０００メートルへの距離延長で牡馬相手に初のタイトルをつかんだ。勝ち時計は、１分５８秒０。

半馬身差の２着は１番人気のエネルジコ（クリストフ・ルメール騎手）、３着は７番人気のディープモンスター（菅原明良騎手）だった。

また、ヴェローチェエラ（丸山元気騎手）は５着に入り、単独でのサマー２０００シリーズ優勝を決めた。

クリストフ・ルメール騎手（エネルジコ＝２着）「久々でしたが、いい競馬をしてくれました。４か月ぶりでしたからね。これから体が良くなってくれば重賞レベルでもいい結果を残せると思います」