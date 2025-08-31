アニメ映画「名探偵コナン」の新作が来年のゴールデンウィークに公開されることが３１日、明らかになった。同時に神奈川県警の白バイ小隊長・萩原千速の声優を沢城みゆきが務めることも発表された。

青山剛昌さん原作の「名探偵コナン」の劇場版は、現在公開中の劇場版第２８弾「隻眼の残像（フラッシュバック）」が前作に続き観客動員１０００万人を突破。２０２３年公開の「黒鉄の魚影（サブマリン）」から３作連続で１００億円超えという快挙を成し遂げている。

萩原千速役はこれまで、昨年８月に亡くなった田中敦子さん（享年６１）が担当してきた。役を引き継ぐ沢城は「千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです」と思いを寄せた。役を引き受けるにあたり「やれることはなんでもやりたいなと思いました。バイクの免許を取りに行ってみることにしました。倒れたバイクを起こすことができず入会できませんでした。筋トレからスタートです」と“難航”していることも告白。「ＴＶシリーズで、映画で（！？）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

この日、公式ＳＮＳで約４０秒の動画が公開された。位置を追うような光の点滅とカウントダウンが進むタイマー、原作漫画の数カット、バックで車両の走行音が流れ、タイマーが０になるタイミングで「ピー」という音ととも画面が暗転。「名探偵コナン」のロゴに白い羽根が舞う画面が現れ「あの日、お前は何を伝えたかったんだ」という女性の声が流れ、最後に「２０２６年 ＧＷ」と表示された。