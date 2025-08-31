イライラ・落ち込みは「男性更年期」のサイン? 受診タイミングと治療法を医師が解説

「気分の浮き沈みが激しい」「ちょっとしたことでイライラする」「やる気が出ない」そんな自分に戸惑いながらも、性格のせいと見過ごしていませんか? それは、男性ホルモンの低下による男性の更年期障害かもしれません。放っておくことでさらに悪化するケースもあります。では、どのようなタイミングで医療機関にかかるべきなのか? 治療はどのように進められるのか? 速水先生に伺いました。

監修医師：

速水 悠太郎（ぐみょうじ泌尿器科）

関西医科大学医学部卒業。関西医科大学附属枚方病院（現・関西医科大学附属病院）、大阪府済生会野江病院などの勤務を経た2020年、神奈川県横浜市に「ぐみょうじ泌尿器科」開院。幅広い知識と経験から、最適な医療をおこなうよう心掛けている。日本泌尿器科学会認定専門医。日本がん治療認定医機構、日本排尿機能学会、日本泌尿器腫瘍学会、日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会、日本腎泌尿器疾患予防医学研究会の各会員。

編集部

自己努力しても改善しない場合は？ 受診のめどがわかりづらいです。

速水先生

境目や決まりはないのですが、自分で「おかしいな、困ったな」と思ったら、やはり、受診しましょう。逆に、特段困っておらず、元気いっぱいの方が予防目的で受診されると、保険の適用外になってしまいます。

編集部

男性の更年期障害が性格として表れると、なかなか病気とは思いません。

速水先生

女性でもそうですが、攻撃的な性格になったり、イライラ感が募ったり、気分が落ちこんだりするケースはあります。「陽」と「陰」の双方に変化するので、他人から指摘されることもあるでしょう。素直に受け止めて、受診動機にされてはいかがでしょうか。

編集部

仮に治療ということになると、どう進めるのですか？

速水先生

治療方法としては優しい、漢方薬の服用から始めます。直接的な男性ホルモンの注射や塗布は、最後の段階ですね。また、EDに対しては「PDE5阻害剤」を処方することもあります。男性ホルモンを増幅させるのではなく、性交渉に“自信をもっていただく”ようなお薬です。性交渉への自信から「いい循環に入る」方もいらっしゃいます。

編集部

最後に、読者へのメッセージがあれば。

速水先生

男性の更年期障害の治療や検査は、内容により保険適用になる場合と、自費診療になる場合があります。事前に主治医に確認してください。

