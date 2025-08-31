¡Úµð¿Í¡Û£²·³¤¬£´Ï¢¾¡¤Ç£²°Ì¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ë£¹¥²¡¼¥àº¹¡¡£¸·î¤ò£±£·¾¡£´ÇÔ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ£°¡½£¶µð¿Í¡Ê£³£±Æü¡¦¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢£´Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï£¸·î¤ò£±£·¾¡£´ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤Ï£¶£¸¾¡£³£µÇÔ£²Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²°Ì¡¦¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï£¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²ó¤ËÀÐÄÍ¤Î±¦ÍãÀþ¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢£µ²ó¤Ë¤Ï»°ÄÍ¤Î£¸¹æ£²¥é¥ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡££·²ó¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ÎÅ¬»þ¼ººö¤ÈÅòÀõ¤Îµ¾Èô¤Ç£²ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢£¸²ó¤Ë¤âÁýÅÄÎ¦¤Îº¸Ãæ´Ö¥½¥í¤Ç¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¤Î»³ÅÄ¤¬£µ²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢°Ê¹ß¤ÏµÆÃÏ¡½º£Â¼¡½Ê¿Æâ¡½ÅÄÃæÀé¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤òÎíÉõ¤·¤¿¡£
¡¡