29日に行われたセリエA第2節でレッチェを2-0で撃破し、今季初勝利を手にしたミラン。開幕節で昇格組のクレモネーゼに敗れたのはショッキングだったが、ひとまずマッシミリアーノ・アッレグリ復帰後リーグ戦初勝利を手にすることが出来た。



そのミランでさっそく重要戦力となっているのが、レアル・マドリードから加わった39歳のMFルカ・モドリッチだ。リーグ戦では2試合とも先発出場しており、レアルとクロアチア代表で積み重ねてきた経験は大きな武器になる。





伊『sky Sport』によると、モドリッチはまだ100%のコンディションではないと語っている。9月の代表マッチウィーク明けには100%に戻したい考えで、今季の成功にモドリッチは欠かせない。「まだお互いをよく知る段階で、監督からはチームの動きをもっとスムーズしてほしいと頼まれている。今はフィジカル面の調整に取り組んでいて、代表マッチウィークの後には100%の状態に戻したいと思っている。チームには若い選手が多くて、自信が必要だ。監督からはピッチ上で若手と積極的にコミュニケーションを取ってほしいと言われている」「このリーグは非常に厳しいからね。まだ慣れる必要があるし、どの試合でも勝つために全力を尽くさないとね」モドリッチが中盤からチーム全体をコントロールしていくことになるが、昨季8位に沈んだミランをどこまで押し上げられるだろうか。優勝争いはもちろん、最低でも欧州カップ戦争いには絡みたいところだ。