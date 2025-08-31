【しまむら】で大当たり見つけた！ 夏 → 秋まで着回せる♡「優秀ロングジレ」

今洋服を買うなら、秋まで着られるものを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが【しまむら】のロングジレ。いつものコーデにプラスワンでマンネリ打破できるほか、スラリとしたシルエットでスタイルアップも叶うかも。プライベートにもお仕事シーンにも使いやすく、一度着たら手放せなくなりそうです。

大人女性に似合いそうなロングジレ

【しまむら】「EC*MRKロングジレ」\1,969（税込）

@minamii.__さんが「夏から秋まで着回し」とコーデ紹介しているロングジレ。スラリと縦ラインが強調されるシルエットと高め位置の切り替えで、スタイルアップが期待できます。印象的なネックラインや肩を覆うデザインなど、大人っぽさの中にも女性らしさが感じられる一着。ノースリーブのインナーでヘルシーな肌見せをすれば、夏らしい涼しげな上品コーデに。

インナー次第で秋まで着まわせる高コスパジレ

長袖のインナーを合わせると、一気に秋ムードにシフト。華やかに広がるフレア袖が、フェミニンな雰囲気を漂わせます。ブラウンのパンツを投入すれば、キリッと引き締まった印象に。Tシャツやワンピースなど手持ちの洋服にプラスワンしやすいジレは、今から秋にかけて幅広いシーンで活躍するはず。

