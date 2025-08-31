角田裕毅、オランダGP予選も上位グリッド逃す　RBグループ唯一のQ2敗退を海外メディアが強調「レッドブル系ドライバーの中で最も遅かった」

角田は「フィーリングとラップタイムが一致しなかった」と感覚の違いを嘆いた(C)Getty Images

レッドブルの角田裕毅は現地時間8月30日に行われたオランダGP公式予選でまたもトップ10入りとはならなかった。2戦ぶりにQ2進出を果たすも12番手のタイムにとどまり、決勝は6列目からのスタートとなる。

1か月のサマーブレイクが明けとなる第15戦オランダGPでQ3進出を逃した角田。マックス・フェルスタッペンは3位の座を獲得し、今回もチームメイトに大きく水をあけられる結果に。予選後、角田は自身のタイムについて、以下のような言葉を残している。

「マシンに対する自信はかなりあったし、これまでのどのGPよりもマシンをコントロールできていた。だからこそ、フィーリングとラップタイムが一致しなかった」

上位グリッドを得られなかった角田に対し、海外メディアからは厳しい指摘が飛ぶ。英専門サイト『THE RACE』では、角田のリザルトや予選後のコメントなどを紹介しながら、「ユウキ・ツノダは、失望に終わったオランダGP予選の結果に困惑していた」とその表情を伝えている。

また、「ツノダはQ2で敗退。チームメイトのマックス・フェルスタッペンから0.5秒遅れ」と綴りながら、「4人いるレッドブル系ドライバーの中で最も遅かった」とも主張。予選順位で角田を上回ったレーシングブルズ勢にも言及している。