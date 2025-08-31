女優の片岡凜(21)が31日までに自身のXを更新。美少女制服姿の写真を投稿し、「懐かしい写真。駅で男子と取っ組み合いの喧嘩になり親が迎えにきた日」と振り返った。



【写真】可愛すぎるポニーテールなJK制服姿も…男子とケンカ直後で前髪乱れ、壮絶

コンビニの前で、ポニーテールに制服姿だが“男子と取っ組み合い"したせいか、前髪は少し乱れている。「ぼっちだからイジメにあった時もあるけど、私はその度に反撃したわ」と淡々とつづった。群馬県内のインターナショナル・スクールを卒業。学生時代からSNSで注目を浴び、2021年芸能界入り。翌22年3月の卒業したが、「本当に一人が多かったけ」「ぼっちはいつもパパと一緒」「学校では一人の時間が多かったですが、SNSで応援して下さった多くの方々の声にいつも励まされました」とつづったこともあった。



片岡は昨年のNHK朝ドラ「虎に翼」で、ヒロインの寅子（伊藤沙莉）が新潟赴任中に出会った高校生・美佐江を演じていた片岡。寅子に「なぜ人を殺してはいけないの」と問いかける怪演で、お茶の間にその名を知らしめた。またSNSでの発言もたびたびバズり、話題になっている。



（よろず～ニュース編集部）