バイエルン・ミュンヘン加入が決定的と報じられていたチェルシーFWニコラス・ジャクソン。チェルシーはFWリアム・デラップ、FWジョアン・ペドロらを今夏新たに獲得し、このセネガル代表FWをローンで移籍させようとしていた。



しかし、プレミアリーグ第3節フラム戦でデラップがハムストリングを痛め離脱。これによりジャクソンのローン移籍は撤回することになるとドイツ『sky』などが報じた。





しかし本人は納得がいっていないようだ。英『Daily Mail』は、ジャクソンの母国セネガルの報道を引用し、「ジャクソンが激怒」とローン契約解除の決定を受け入れていないことを報じた。ジャクソンが怒るのは無理もない。チームの都合で放出され、新天地が決まりそうになった矢先にまたチームの都合で呼び戻されようとしているのだ。昨季はプレミアリーグで10ゴール5アシスト、一昨季は14ゴール5アシスト。爆発的とはいかないまでもチェルシーのために結果を残し続けた選手であり、扱いに不満を表明する気持ちは十分に理解できる。バイエルンのスポーツディレクターであるマックス・エーベルは、「私は行動を起こす立場にありません。選手と代理人にはロンドンへ戻るよう伝えるつもりです。彼はチェルシーの選手ですから」「最後の48時間で、われわれは解決策を探します」と発言している。無理に引き留めるつもりはないようだが、ジャクソンはロンドンにトンボ帰りとなってしまうのだろうか。