◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN 8-0高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム ナゴヤ)

イチロー選抜 KOBE CHIBENの4番を務め、決勝の3ランを放った松井秀喜氏が試合後、バッティングを振り返りました。

松井氏は4番・センターで出場すると、3回裏、2アウト1、2塁で迎えた第2打席に初球のストレートをとらえ、ライトスタンド中段へ飛び込む豪快な3ランを放ちました。

その一発について松井氏は「ドラゴンズファンの皆様には申し訳ないんですけど、この球場が大好きでよく打ったんですよね。打席に入ってよみがえりました」と話しました。試合前の打撃練習ではなかなか柵越えができなかったことを受け「野球ってそういうことが起きるんですよね、現役時代にもないくらいの完璧な当たりでしたよ。自分が一番びっくりしました」と驚きを語りました。

さらにスタンドのファンへの感謝を述べ、レフトスタンドにいる星陵高校の応援団の方を向き「みんなありがとう。とってもパワーをもらいました。久しぶりに黄色を見て、エネルギーもらいました」と手を振り、感謝のメッセージを送りました。

となりにいたイチロー氏もこの松井氏の一撃に「今日はさすがにしんどいなと、バッティング練習でも結構振ったし、ホームランのイメージできてなかったと思うんですけど、こういう人っているんですねと思いました。とんでもない選手です。去年も想定外でしたけど、スーパースターはそれをやるんですよ」と感心しきりの様子を見せました。