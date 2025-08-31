漫画家やくみつる氏（66）が31日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）にVTR出演。今年の新語・流行語大賞の候補について語った。

2002年からユーキャン新語・流行語大賞の選考委員も務めるやく氏は、2025年の年間大賞の話題に言及。上半期に注目した言葉について「田久保（真紀）伊東市長さんがね、卒業証書を“チラ見せ”がどうの、って。“チラ見せ”って言葉を、わりに若い衆が使っているようにも聞いたんですよ」と話し「“チラ見せ”って言葉が流行りかけているのかなと思っていたんですけれども…そのうち『19・2秒』って出ましたでしょ、自分の中ではよほど好きでした。そちらの方が」と語った。

そして「男子200メートルの世界記録が19秒19ですから、ほぼ一緒にですよね。つまりボルトがこうやったまま」とボルトが卒業証書を持って走る姿をマネして「卒業証書を示したまま、スタートからゴールする、ってことですから。これはいいですよね。速いのか遅いのか、長いのか分からない…走っていく。この19・2秒って香ばしい数字だと思いませんか」と腕組みしながら笑った。