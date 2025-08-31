¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í´Ö¤Ë´Å¤¨¤ëÇ¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥¸¥í¤È¥ä¥â¥ê¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡½¡½!?¡¿¤á¤¸¤È¤ä¤â¢
¡Ø¤á¤¸¤È¤ä¤â¡Ù¡Ê¤·¤±¤¿¤¤¤Ì/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û
¾®¤µ¤ÊÈà¤é¤Î¸ì¤é¤¦À¤³¦¤Ï¡Ä¤Þ¤ë¤ÇÌ¡ÃÌ!? ¸òÎ®¤¬¹¤¯ÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Ê¥á¥¸¤È¡¢ÃÎ¼±¤ò¤Ò¤é¤á¤¤ÇÄ¶¤¨¤ë¥ä¥â¡£¼«Á³³¦¤ÇÊë¤é¤¹¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤³¦¤Î´Ñ»¡¤ËÌ´Ãæ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥³¤Î¤³¤È¡£¿Í´Ö¤È¥Í¥³¤È¤Î¸òÎ®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤ß¤¿¤ê¡ÄÉÝ¤¤¤Î¤Ë¹¥´ñ¿´¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤--¡ª Â¾¤ÎÀ¸¤Êª¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥¸¥í¤È¥ä¥â¥ê¤¬·Ú²÷¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¤á¤¸¤È¤ä¤â¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
