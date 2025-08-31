¥É¥é¥Þ¡È¥Ñ¥ï¥×¥í¡É¼ç±é¤ÏÎëÌÚÊ¡¡ª¡¡ËÜÆü»Ïµå¼°¤Ç²÷Åê¤òÈäÏª
¡¡9·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤Ìîµå¥²¡¼¥à¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025 ¡¼Ê¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃ¡¼¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¡¢¼ç±é¤òÎëÌÚÊ¡¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤è¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡Ù¡×¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ¡ÙµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ë¥Ã¼Ò¡¦ÄÔ
¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1994Ç¯3·î11Æü¤Ë1ºîÌÜ¤Î¡Ø¼Â¶·¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡Æ94¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌîµå¥²¡¼¥à¡£
¡¡º£²ó¤Î·ãÀï¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ë»¤·¤Ê¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¾Ìî¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¹¥¤¤Ê¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¡£¹â¹»»þÂåÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤â¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿ÍÀ¸Éé¤±¤ÎÏ¢Â³¡£¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ºÍÇ½¤â¤Ê¤¯Ä¶Ê¿ËÞ¤À¤Ã¤¿ËèÆü¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿Æþ¼Ò½éÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÆæ¤Î¥²¡¼¥à¡È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¼Ò²ñ¿Í¡É¤òÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆþ¼Ò¼°¤Ç¡¢Æ±Î½¤ÇÆÈÆÃ¤Ê¸ýÊÊ¤ÎÌðÉô¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃö¼í¡¢¥Þ¥É¥ó¥ÊÅªÀèÇÚ¤Î»³ºé¤é¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¤ï¤º¤«1ºÐ¤Ç¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡ÈÊ¡¤¯¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Ø¹»¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ë»¤·¤Ê¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¹¥¤¤Ê¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢À¾ÌîÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£Ìîµå¥²¡¼¥à¤ÈÆü¾ï¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë´ñÌ¯¤Ê¡È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¼Ò²ñ¿Í¡É¤ÎÀ¤³¦¤ËÎëÌÚ¤¬Ä©¤à¡£
¡¡¼ç±éÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤¬¤³¤ÎÆü16»þ¤«¤éZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå2024-2025¡¡¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡½¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºÂÐÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£ÇØÈÖ¹æ29¡Ê¤Õ¤¯¡Ë¡¢¶»¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Æü¤Ç¤¢¤ë926¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¥É¥é¥Þ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¤¯¤ó¡×¤âµå¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ñ¥ï¥×¥í¤¯¤ó¤Ë¸«»ö¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤ó¤ÀºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¡¢µå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025 ¡¼Ê¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃ¡¼¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ9·î26Æü0»þ24Ê¬ÊüÁ÷¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£
¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ 2025 ¡¼Ê¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃ¡¼¡Ù¼ç±é¡¦ÎëÌÚÊ¡¥³¥á¥ó¥È
Q. ¥Ñ¥ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ò¥É¥é¥Þ²½¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡¡¥Ñ¥ï¥×¥í¤¬¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ç±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Ìîµå¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌîµå¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Ìîµå¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Q.¡È¥Ñ¥ï¥×¥í¡É¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿»þ¡¢Åö»þ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¤ò¤ä¤Ã¤ÆÌîµå¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¥×¥í¤È¥×¥í¥¹¥Ô¤ÇÌîµå¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î²È¤Ç¥Ñ¥ï¥×¥í¤ò¤·¤¿¤Î¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
Q.»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¤ò¹¹¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤è¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡Ù¡×¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ¡ÙµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ë¥Ã¼Ò¡¦ÄÔ
¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1994Ç¯3·î11Æü¤Ë1ºîÌÜ¤Î¡Ø¼Â¶·¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡Æ94¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌîµå¥²¡¼¥à¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¤ï¤º¤«1ºÐ¤Ç¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡ÈÊ¡¤¯¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Ø¹»¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ë»¤·¤Ê¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¹¥¤¤Ê¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢À¾ÌîÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£Ìîµå¥²¡¼¥à¤ÈÆü¾ï¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë´ñÌ¯¤Ê¡È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¼Ò²ñ¿Í¡É¤ÎÀ¤³¦¤ËÎëÌÚ¤¬Ä©¤à¡£
¡¡¼ç±éÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤¬¤³¤ÎÆü16»þ¤«¤éZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå2024-2025¡¡¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡½¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºÂÐÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£ÇØÈÖ¹æ29¡Ê¤Õ¤¯¡Ë¡¢¶»¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Æü¤Ç¤¢¤ë926¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¥É¥é¥Þ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¤¯¤ó¡×¤âµå¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ñ¥ï¥×¥í¤¯¤ó¤Ë¸«»ö¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤ó¤ÀºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¡¢µå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025 ¡¼Ê¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃ¡¼¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ9·î26Æü0»þ24Ê¬ÊüÁ÷¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£
¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ 2025 ¡¼Ê¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃ¡¼¡Ù¼ç±é¡¦ÎëÌÚÊ¡¥³¥á¥ó¥È
Q. ¥Ñ¥ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ò¥É¥é¥Þ²½¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡¡¥Ñ¥ï¥×¥í¤¬¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ç±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Ìîµå¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌîµå¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Ìîµå¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Q.¡È¥Ñ¥ï¥×¥í¡É¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿»þ¡¢Åö»þ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¤ò¤ä¤Ã¤ÆÌîµå¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¥×¥í¤È¥×¥í¥¹¥Ô¤ÇÌîµå¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î²È¤Ç¥Ñ¥ï¥×¥í¤ò¤·¤¿¤Î¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
Q.»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¤ò¹¹¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª