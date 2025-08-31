お笑いタレント・東野幸治（58）が31日、文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（土曜前10・00）に出演。共演芸人に“嫉妬”した。

普段は、ラジオのゲスト依頼を断ってしまうことが多いという東野だが、今回は岡田と柴田の番組ということもありオファーを快諾。「柴ちゃんは『ドッキリGP』でずっと一緒にやらせてもらって、とにかく場を盛り上げてくれて、いつも本当に凄い」と柴田について語り始めた。

「VTRの笑いどころとか、時代に合ったコメントもちゃんとする」「これあんま言いたくないんですけど」と前置きして「カンペが柴っちゃんの方向いてるんですよ」と司会の東野を差し置いて柴田に指示が飛ぶのだと回顧。柴田は「東野さんが言わないからでしょ！」とタジタジだった。

「配慮のあるコメントみたいなのを柴っちゃんにガーって手書きで、それを柴っちゃんが読んでない風にしてスッと言う」と説明。柴田の行動を素直に褒めつつも「カンペの指示でしゃべってんちゃうの？！」と嫉妬する気持ちすらあるとして、冗談交じりに伝えて笑いを誘っていた。