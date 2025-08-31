¡Ö¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¡×¤«¤é41Ç¯¡¢67ºÐ²Î¼ê¡Ö¤¹¤´¤¤Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¶á±Æ¤¬ÏÃÂê
¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ
¡¡¡Ö¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¡×(1984Ç¯)¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢67ºÐ²Î¼ê¡¢ºî¶Ê²È¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹âºê¥ª¥ê¥ª¥óºÂ¡£¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤è¤í¤·¤¯¤µ¤ó¡¼¡×¤È¡¢8·î29Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖSASURAI TOUR 2025 before long...05 tour-2¡×¤Î·²ÇÏ¡¦¹âºê¸ø±é¤òÁ°¤Ë¡¢Íè¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËX¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤ÎÂçß·ÍÀ»Ö¹¬¡£½Ä¤ËºÙ¤¯ÀÚ¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤¿¤¢¤´¤Ò¤²¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤¬¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£·î20Æü¤Î°¦ÃÎ¸ø±é¤Þ¤Ç¤Ä¤Å¤¯Í½Äê¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶á±Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¡¢²Î¤¤Êý¡¢¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òâÔ¤Ã¤Æ¿À·Ð¤ò¼ª¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢Âçß·ÍÀ»Ö¹¬¤µ¤ó¤Î²Î¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢Á´³«¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âçß·¤Ï83Ç¯¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£84Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·ÂåÉ½¶Ê¤Ë¡£µÈÀî¹¸»Ê¤Î¡Ö¥é¡¦¥ô¥£¥¢¥ó¥í¡¼¥º¡×ÂôÅÄ¸¦Æó¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡×Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¡Ö1/2¤Î¿ÀÏÃ¡×¤Ê¤É³Ú¶ÊÄó¶¡¤âÂ¿¤¤¡£99Ç¯¤Ë°ìÃ¶¡¢²Î¼ê³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢2002Ç¯¤ËÉüµ¢(¤³¤Î¤È¤³èÆ°Ì¾¤ò¡ÖÂçÂô¡×¤«¤é¸ÍÀÒÌ¾¤Î¡ÖÂçß·¡×¤Ë²þ¤á¤Æ¤¤¤ë)¡£¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£