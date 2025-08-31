女優の野呂佳代（41）が31日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）にゲストとして生出演。女優でブレークしたきっかけについて衝撃告白した。

映画、話題ドラマに連続出演している元AKB48の野呂。元々はバラエティ番組で活躍しており、ドラマ出演のきっかけについて「“女優がやりたいんだ、この人は”って、もしかして分かってくれたのはドッキリがきっかけかもしれないです」と衝撃告白した。

ドッキリ番組でブラジリアンワックスを鼻に詰め込まれたことを回想。「鼻ワックスで、“私は女優をやりたいんだ”と。“鼻ワックスがやりたいわけじゃないんだ”と端的に語ったことがあって」と苦笑いしながら、振り返った。

「そこから、フジテレビ月9『ナイトドクター』からオファーいただいて」とドラマオファーがあったと明かし、「ちょっとずつ呼んでもられるように」なったという。是枝裕和監督の映画「怪物」にも出演した。

「名前が企画会議に出るってことは、やっぱりなんだかんだドラマでちょっと見てくれてたのか…」と分析。「真相を聞かないようにしてて、怖いから」とキャスティングの細かい部分は聞かないようにしていることも明かした。

また、野呂が出演するドラマに外れなしと言われていることにも言及。基本的に事務所が出演する番組や作品を決定しているといい、「私は何も決めてないです」とキッパリ。「私は2択を間違える人間なんで、AKB時代からずっと。2択を間違って売れそこなってるって思ってるから、自分で決めると、ろくなことにないなと思ってて」と心境を打ち明けた。