シンピュルテのホリデー限定♡香りで心を灯すコフレ2025登場

2025年10月14日(火)、シンピュルテから待望のホリデー限定コフレが発売されます。今年は「心を灯す香りの贈りもの」をテーマに、フレグランスやディフューザー、ヘアケア、お香など心に残るギフトが揃いました。香りがもたらす癒しや特別感は、大切な人へのプレゼントはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。数量限定での登場なので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね。

睡眠空間を整えるSilent Night

「Silent Night Collection 2025」（7,580円）は、悟空のきもちとのコラボで生まれた「ドリームキャッチャー」の香りを楽しめるフレグランスとお香のセット。

100mLのノンアルコールフレグランスと30本入りのお香に、2種類から選べるインセンスホルダーが付属。心を落ち着けたい夜に寄り添う、特別なギフトです。

髪を輝かせるGlowing Haircare

「Glowing Haircare Collection 2025」（8,140円）は、29冠を誇るベストコスメ受賞ヘアオイルと新作のパフュームオイル、さらに頭皮ケアに使えるスカルプブラシをセット。

50mLサイズの「マルチベネフィットオイル（全3種）」と「シルキースムースオイル（全2種）」に加え、全2種類から選べるスカルプブラシが含まれています。

ヘアケアと香りを楽しみたい方やシェアコスメとしてもおすすめです。

五感に響くSense Hack Collection

「Sense Hack Collection 2025」（15,880円）は、5種類の香りを用いたディフューザーと老舗「日本香堂」とのコラボによるお香の贅沢な組み合わせ。

330mLのリードディフューザーとリード6本、さらに全5種から選べるお香30本が揃っています。香水のように奥行きある香りが空間を包み込み、心身を整えるひとときを演出します。

心に残るホリデーギフトを選んで

香りは記憶や感情に寄り添い、大切な瞬間をより特別なものにしてくれます。シンピュルテのホリデーコフレ2025は、フレグランスやヘアケア、お香まで幅広く揃った心に響くコレクション。

Silent Night、Glowing Haircare、Sense Hackの3つのセットから、贈る相手やシーンに合わせて選べるのも魅力です。

冬のひとときを心地よく彩る限定アイテムで、あなただけの香りの贈りものを見つけてみませんか♡