¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥í¥É¥ê¥´¤¬¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Î½øÎóÄã²¼¤Ê¤É¤ËÉÔËþ¤«¤é°ÜÀÒ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥í¥É¥ê¥´¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ê¤É¤Î²ÃÆþ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£²£°£²£¸Ç¯²Æ¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤¹¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æ±»æ¤Ï¡Ö¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬Èà¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬Åß¤Þ¤ÇÈà¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯£±·î¤Ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£ÍèÇ¯¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥´¤Ï£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¡¦¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Ë¸åÈ¾£²£¶Ê¬¤«¤é£Æ£×¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¡£ÆÀÅÀ¤Ïµó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤É£²¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£