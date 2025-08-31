日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）でチャリティーマラソンに挑戦しているSUPER EIGHTの横山裕（44）は31日、午後4時時点で82キロ地点を通過。募金額は、4億円を突破した。

走行距離105キロの完走を目指す中、日も傾き始めた16時頃、腕を懸命に振りながら走る横山の姿が中継で映し出された。スタッフの「1、2、1、2」という掛け声に合わせるように、リズムよく進む様子が確認できた。

実況では、「スピードが上がりました。強い人です」と称賛の声が上がり、さらに休憩を挟んで「スタートするときには、自分も非常に苦しい時間帯だと思いますが、スタッフに“大丈夫ですか？”と声をかけて、自分のことは後回しにし、周りを気遣って再スタートしています」と、横山らしいエピソードも明かされた。

横山とはどんな人か。VTRでSUPER EIGHTのメンバーは「不器用です」と口をそろえる。村上信五は「努力してるところを基本見せない。絶対と言っていいくらい。弱音は吐けへん」とその人柄を語る。

“兄貴肌”として慕われる一面は、後輩にも知られている。Aぇ! groupの佐野晶哉は、「お前らが食っていけるまで絶対面倒見るからって言ってくれた」と、横山の優しさが伝わるエピソードを明かしていた。