¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÇàÂ¤È¿»ö·ïá¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£´£¹ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤é¤òÍÊ¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò²÷Áö¡££³£°Æü¡ÊÆ±£³£±Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤â±äÄ¹£±£°²ó¡¢£³¡½£²¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢´¿´î¤Î¤Ï¤º¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥É¥ó°ú¤¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¸÷·Ê¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£±£°²óÆó»àËþÎÝ¤«¤é¼çË¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤¬±¦Á°¤Ø±¿¤Ó¡¢»°Áö¤ËÂ³¤ÆóÁö¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬À¸´Ô¡£·àÅª¤Ê·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝ¤ØÂ¤«¤é¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ï¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È´î¤Ö¤É¤³¤í¤«¡¢Ê©ÄºÌÌ¤Î¤Þ¤Þ´¿´î¤ÎÎØ¤Ë°ì¿ÍÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ï£¶·î£±£¶Æü¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç£¸²ó¤«¤é¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÁ³¤ÈÈãÈ½¡£¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ë¡Ö°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¡×¤È¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤«¤éÀèÈ¯¤ò³°¤µ¤ì¡¢£²£°£²£³Ç¯£¹·î¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¸½Ìò£²°Ì¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯½Ð¾ìÏ¢Â³µÏ¿¤¬£²£³£¶¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁ°Æü£²£¹Æü¡ÊÆ±£³£°Æü¡Ë¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤â£¹²ó¤Ë¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¡¢»î¹ç¸å¡Ö¸òÂå¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¡Ö£Ù£Å£Ó¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥É¥¢¤Ç¥¨¥´¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î¹Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤ÎÉÔÂ½¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¥·¡¼¥ó¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡ÖÈà¤È°ì½ï¤Ë½Ë¤¦¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÈà¤Ï¡Ê¾¡Íø¤Ë¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë½Ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¥¯¥º¤À¡×¤ÈÌäÂê»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ï£±£°²óÀèÆ¬¤Ç±¦¼ê¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼ê¼ó¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤¤Ã¤È¡×¤È¡¢¤«¤Ð¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Î¹ÔÆ°¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃí»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤¬¶âÍËÆü¤Î»î¹ç¤Ç¼éÈ÷¸òÂå¤Î¤¿¤á¤Ë¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈãÈ½Åª¤ÊÌÜ¤Ç»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¥Ò¥Ã¥È¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿»þ¤ÎÈà¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸·¤·¤¯¶ãÌ£¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£²£´£¹ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¤â£²ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ïº£µ¨¡¢£±£²£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£³ÎÒ¡¢£±£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£±ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£