◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 最終日（３１日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

プロ１０年目の２７歳・小斉平優和（フリー）が初優勝を飾った。１打差４位で出て６バーディー、１ボギーの６７で回り、通算１８アンダー。逆転で優勝賞金２０００万円を獲得した。

首位と１打差４位で出た小斉平は１、２番と連続バーディー。雷雲接近による１時間２７分の中断から再開後、１３番から３連続バーディーと伸ばした。１６番でボギーをたたいたが、坂本雄介（ｊｉｏｗｏｒｋｓ）、スコット・ビンセント（ジンバブエ）らとの争いを制し、悲願の初Ｖをつかんだ。

１年前の雪辱を果たした。昨年大会の最終日。小斉平は６５の猛チャージで香妻陣一朗（国際スポーツ振興協会）とのプレーオフに持ち込んだが、１８番での２ホール目でティーショットを３連続で右に曲げてＯＢとし、惜しくも敗れた。

４分間の悪夢について、第３ラウンド後には「覚えてますけど、そんなに引きずっていない」。最終日に向けて「リベンジしたくてたまらない」と闘志を燃やした言葉の通り、逆転優勝を飾った。

◆小斉平 優和（こさいひら・ゆうわ）１９９８年５月２２日、大阪府出身。２７歳。３歳でゴルフを始める。日本ウェルネス高３年時の１６年に日本ジュニア選手権で優勝。同年末にプロ転向し、１７年にプロデビュー。２０年は米下部ツアーに参戦も好成績は残せず。国内で２０―２１年に初シードを獲得するも翌年に手放し、２４年に３シーズンぶり復帰。同年賞金ランク３９位。得意クラブはパター。２３年に結婚し、同１２月に長女が誕生。１８０センチ、８５キロ。