充電もドリンク置きもできる次世代スーツケース【ベセロ】軽量で耐久性抜群のデザインがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
旅の快適さを革新する多機能スーツケース【ベセロ】収納力と移動のしやすさを兼ね備えたモデルがAmazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
3段階調節が可能なアルミニウム合金製の伸縮ハンドルが搭載されている。ハンドルの高さを身長や状況に合わせて簡単に調整できるため、持ち運びが楽。また、強度と耐久性にも優れており、長時間の使用や重い荷物を運ぶ際にも曲がりにくい構造となっている。握り心地も良く、滑り止め加工が施されているため、快適な持ち運びが可能。スーツケースの底部には4つの双輪360度回転キャスターが取り付けられており、滑らかな走行が可能。キャスターは静音設計で、安定性とバランスを保ちながら、狭い通路や混雑した場所でもスムーズに方向転換ができる。また、耐摩耗性のある素材で作られているため、長期間使用しても劣化しにくく、石畳のような凹凸のある道でもしっかりと転がる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
内部は仕切りやメッシュポケットで整理しやすく、防水素材で荷物を清潔に保ちながら大容量の収納を可能にする。
→【アイテム詳細を見る】
アルミ合金製の3段階伸縮ハンドルと360度回転する静音双輪キャスターで、快適かつスムーズな移動を実現する。
TSA対応ダイヤルロックでセキュリティも万全。空港での検査も鍵をかけたままスムーズに通過できる。
→【アイテム詳細を見る】
背面には折りたたみ式カップホルダーとUSB充電ポートを装備し、移動中も快適に過ごせる機能性を備える。
旅の快適さを革新する多機能スーツケース【ベセロ】収納力と移動のしやすさを兼ね備えたモデルがAmazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
3段階調節が可能なアルミニウム合金製の伸縮ハンドルが搭載されている。ハンドルの高さを身長や状況に合わせて簡単に調整できるため、持ち運びが楽。また、強度と耐久性にも優れており、長時間の使用や重い荷物を運ぶ際にも曲がりにくい構造となっている。握り心地も良く、滑り止め加工が施されているため、快適な持ち運びが可能。スーツケースの底部には4つの双輪360度回転キャスターが取り付けられており、滑らかな走行が可能。キャスターは静音設計で、安定性とバランスを保ちながら、狭い通路や混雑した場所でもスムーズに方向転換ができる。また、耐摩耗性のある素材で作られているため、長期間使用しても劣化しにくく、石畳のような凹凸のある道でもしっかりと転がる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
内部は仕切りやメッシュポケットで整理しやすく、防水素材で荷物を清潔に保ちながら大容量の収納を可能にする。
→【アイテム詳細を見る】
アルミ合金製の3段階伸縮ハンドルと360度回転する静音双輪キャスターで、快適かつスムーズな移動を実現する。
TSA対応ダイヤルロックでセキュリティも万全。空港での検査も鍵をかけたままスムーズに通過できる。
→【アイテム詳細を見る】
背面には折りたたみ式カップホルダーとUSB充電ポートを装備し、移動中も快適に過ごせる機能性を備える。