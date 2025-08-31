J3で4位につけるFC大阪、大嶽直人監督と双方合意で契約解除

FC大阪は8月31日、大嶽直人監督と同日をもって双方合意のもと契約を解除したと正式発表した。

今シーズン前半戦でクラブを首位に導いた監督の突然の退任に、ファンから「4位で退任する事あるんだ」と驚きの声が相次いでいる。

静岡県出身で56歳の大嶽監督。選手時代には横浜フリューゲルスなどでプレーし、1992年には日本代表としてAFCアジアカップ優勝を経験した。現役引退後は指導者として、伊賀フットボールくノ一の監督を2度務めるなど、数々のチームで指揮を執ったのち、2024シーズンからFC大阪の監督に就任していた。

就任2年目となる今シーズン、チームは前半戦で一時首位を走るなど好調を維持。しかし、リーグ戦再開後は勝ち星から遠ざかり、順位を落としていた。最終的に自動昇格圏の2位と勝ち点3差の4位に位置しているなかでの、突然の退任となった。大嶽監督の後任は、暫定的に藪田光教ヘッドコーチが務める。

この突然の発表を受け、ファンは騒然。SNS上では「自動昇格圏と勝ち点3差の4位での解任はすごいな」「見切りが早すぎる」「意外すぎる」「ちょっと勢い落ちてきた感はあるけど、まだJ3の4位やで」「マジっすか」「びっくりすぎて！」「衝撃すぎる」「どういうこと？」との反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）