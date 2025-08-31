Î©Ì±¡¦ÌîÅÄ»á¡¢ÅÞºÆÀ¸¤ØÂ³¤¯ÆñÏ©¡¡¿Í»öºþ¿·Í×µá¡¢»Ù»ýÎ¨ÄãÌÂ¤Ç
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤ò½ª¤¨ÅÞºÆÀ¸¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÇÔËÌ¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿»²±¡Áª¤Ë´Ø¤·¡¢¼ã¼Ô¤é¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ÊóÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤À¡£¤À¤¬ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡¢»²±¡Áª¤«¤é1¥«·î°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÀÕÇ¤¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¼¹¹ÔÉô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬±²´¬¤¡¢¿Í»öºþ¿·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬º¬¶¯¤¤¡£À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤âÄãÌÂ¤·¡¢ÌîÅÄ»á¤ËÆñÏ©¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¡ÖÁí³ç¤Ç¡ØÂç»´ÇÔ¡Ù¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø»ö¼Â¾å¤ÎÇÔËÌ¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ç»ð¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£8·î26Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¡£²þÁª22µÄÀÊ¤«¤é²£¤Ð¤¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»²±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç»´ÇÔ¤ÈÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÇ÷¤ë´´Éô¤ËÂÐ¤·¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï²ºÅö¤ÊÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤è¤¦Íý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Ìò°÷²ñ¸å¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ç¡¢»²±¡ÁªÁí³ç¤ÏÎ»¾µ¤µ¤ì¤¿¡£´´»öÄ¹¤Î²¼¤Ë¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡ËÂÐºö¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÆÃÌ¿¥Á¡¼¥à¡×¤ò¾ïÀß¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÅÞ²þ³×¤ò·Ç¤²¡¢¹ÊóÉô¶É¤ÎÍ½»»¤È¿Í°÷¤òÁý¶¯¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·øµÄ°÷¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÍ¸¢¼Ô¤«¤é¡Ø¸Å¤¤ÅÞ¤À¡Ù¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£