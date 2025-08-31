『24時間テレビ』岩田剛典の生制作アート、850万円で落札 障がいのある子どもたちのアート支援に全額寄付
EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が、日本テレビ系『24時間テレビ47』（8月31日、9月1日）内の企画「岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション」に出演。岩田が青山哲士氏とコラボして制作したアート2作品が、計850万円で落札された。
【写真】昨年も…生放送でスプーンアートに挑戦していた岩田剛典
同企画では、自らも絵を描くことが好きという岩田がライブアート×オークションに挑戦。同局『誰も知らない明石家さんま』から生まれた企画「さんま画商プロジェクト」でも大人気のアーティスト・青山氏に岩田が弟子入りし、『24時間テレビ48』の2日間のライブアートで作品を仕上げた。
1作品目は420万円、2作品目は430万円で落札された。ほかのアーティストの作品も含めた合計落札額は1532万円となり、オークションの売り上げはすべて、障がいのある子どもたちのアート支援に役立てられる。
1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。東京・国技館などから生放送され、上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。なお、高橋海人（※高＝はしごだか）は体調不良のため欠席となり、企画「ボーダーレスLIVE『We are the No Borders!!』」はTravis Japanの松田元太が代役を務める。
今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている。
