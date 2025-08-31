ブレーメン加入から即デビューした菅原由勢、ホーム戦デビュー飾った長田澪…地元紙はレバークーゼンとの3-3ドローで及第点
ブンデスリーガは30日に第2節を行い、DF菅原由勢が所属するブレーメンはレバークーゼンと3-3のドローとなった。26日にサウサンプトンからの期限付き移籍が決まった菅原は、さっそく新天地でデビューを飾った。
移籍発表からわずか4日後の先発起用で、菅原はフル出場した。右SBとして攻守両面に関与し、クロスやフィードでチャンスを演出するなど積極的な姿勢を示した。
地元紙「Weser Kurier」では5点満点方式の採点で「3」だった。「契約から一週間も経たないうちにこの日本人はスタメン入りし、経験豊富で落ち着いたプレーを見せた」と評価。「攻撃に何度も参加し、いくつかの有効的なパスを出した。2失点目でクロスを上げる余地を与えすぎていたが、それでも成功したデビュー戦だった」と及第点を与えられた。
試合は3-3と打ち合いになった。開幕節でブンデスリーガデビューを飾ったGK長田澪(登録名:ミオ・バックハウス)はホーム戦デビューも3失点。地元紙「Weser Kurier」は「3.5」の評価を下した。「早い段階で防ぎようのない失点を喫した。その後はほぼ仕事はなく、ロングボールにも注意を払っていた。2度目の至近距離のシュートも防げず、後半はPKで失点。大きな活躍はなかった」と伝えた。
