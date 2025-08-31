雨にも強い撥水仕様！軽量＆大容量30Lの【コールマン】スクエア型バックパックがAmazonで販売中！
コールマンの30L大容量スクエアリュック【ウォーカーシリーズ】通勤・通学から旅行まで使える万能バックパックがAmazonで販売中！
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズ。日常使いはもちろん、1泊程度の旅行にも適したサイズです。教科書や書類、着替えなどを無理なく収納できる。四角い形状のため、内部のスペースを最大限に活用可能。デッドスペースが少なく、書類やファイル、箱型のアイテムなども無駄なく収納しやすいのが特徴。また、開口部が大きく内部が見やすいため、荷物の出し入れが容易。メインコンパートメントに加えフロント・トップにもポケットがあり、サイドにはドリンク等を入れるメッシュポケットも装備されています。メインコンパートメント内もノートPCやタブレット収納や、小物整理に便利な2層に分かれたマルチスリーブが付いているためバッグ内も煩雑にならない。背面とショルダーベルトにはクッション性と通気性の良いメッシュ素材を使用。チェストストラップも装備されており、より安定した背負い心地を提供する。
アウトドアからデイリーユースまで幅広く使えるコールマンの定番「ウォーカーシリーズ」のスクエア型バックパック。
容量30Lの大容量設計で、通勤・通学はもちろん1泊旅行にも対応可能。内部はノートPCやタブレット収納に便利なマルチスリーブ付きで、小物整理もスムーズ。
撥水加工生地とジッパーフラップで雨の侵入を防ぎ、背面とショルダーベルトにはクッション性と通気性の高いメッシュ素材を採用。
両サイドにボトルポケット、フロント＆トップの複数ポケットで収納力も抜群な、ユニセックスで使える万能リュックとなっている。
