「話題の放置子」は他人事ではなかった！娘の友達が夜に裸足で…身近な問題に気づいた母【作者に聞く】
娘の友だちは放置子だった…!? 夜に裸足で逃げる小学生女子を目撃した日【作者に聞く】
SNSやブログで漫画を発信するエェコさん(@nakiri_aik)。自身の体験談や読者からの提供をもとに、ご近所トラブルや子育ての記録、PTAでの出来事を描いている。その内容は、誰にでも起こりうる日常に隣り合わせの体験が多く、読みながらゾッとしたり、驚きや感動を覚えたりと、心に響く作品ばかりだ。
読者からは「私の知り合いの話かと思った」「同じようなトラブルに悩まされた経験があるので共感する」「こういう人いるよね、どう対応したらいいんだろう」など共感の声が寄せられている。
今回お届けするのは、エェコさんのママ友が「放置子」に遭遇した実際の体験がベースになった作品だ。ある金曜の夜、「今週もがんばったね」のご褒美アイスを娘と買いに出かけようとした主人公が、裸足で夜道を走る女の子を目撃してしまう。
本作は、実話がもとになっているのかと尋ねると、「私のママ友さんが実際に体験した出来事がベースになっています。『放置子』という言葉は知っていましたが、まさか自分の身近でも起こっている問題だとは思わず、聞いた時はビックリしました」と、作者は語る。
■「裸足だったことに気づかなければ…」
冒頭、夜の住宅街を走る女の子を目撃し、驚く母子の様子が描かれている。このシーンについて尋ねると、「最初は本当に『運動会の練習かな？』くらいに思ったそうです。でも娘さんが、キミちゃんが裸足だったことに気がついて、異変に気がつけたようです。もし娘さんが裸足に気がつかなかったら…と思うとゾッとすると、ママ友さんは言っていました」と、ゾッとするエピソードを明かした。
事件が起きた夜から、放置子であるキミちゃんと娘のチヨちゃんの関係性が掘り下げられていく。今後、キミちゃんが「夜に裸足で駆けていく」までにいったい何があったのか。読者の想像を掻き立てる展開から目が離せない。
〜「児童虐待」に関する相談窓口〜
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
虐待かもと思ったときなどに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』」にかけるとお近くの児童相談所につながります。通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。
(こども家庭庁ホームページ「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」より抜粋)
