MAN WITH A MISSION、サンロッカーズ渋谷公式応援ソングに「REACHING FOR THE SKY」が起用
MAN WITH A MISSIONが今年1月にリリースした15周年新曲「REACHING FOR THE SKY」が、B.LEAGUE 1部所属のサンロッカーズ渋谷の2025-26シーズン公式応援ソングに決定した。
MAN WITH A MISSIONは渋谷eggmanで初ステージを踏んで以降、今年でバンド結成15周年。また、サンロッカーズ渋谷は、今シーズンでクラブ創設90周年を迎える日本最古とされるプロバスケットボールクラブで、2026年7月からのホームアリーナ変更にあたり、10年間ホームとして戦ってきた渋谷での最終シーズン。渋谷をルーツとする両者が相成って、今回初のコラボレーションが実現した。
今回のコラボレーションでは「REACHING FOR THE SKY」をサンロッカーズ渋谷の特別PVや試合会場・ゲームダイジェスト映像等で使用するほか、今後はコラボグッズの発売なども予定している。
なお、MAN WITH A MISSIONは29日に新曲「Against the Kings and Gods」をリリース。秋からロンドンを皮切りにヨーロッパから海外ツアーをスタートさせる。
◆ ◆ ◆
■Jean-Ken Johnnyコメント
コノ度、我々ノ楽曲「REACHING FOR THE SKY」ヲ「サンロッカーズ渋谷 2025-26シーズン公式応援ソング」ニ抜擢頂キ、アリガトウゴザイマス。「REACHING FOR THE SKY」ハ、MAN WITH A MISSIONノ15周年ノスタートヲ象徴スル、エネルギッシュナ曲デス。
コノエネルギーガサンロッカーズ渋谷ニモ乗リ移リ、90周年トイウ記念スベキシーズンヲイイ結果デ終ワレルヨウニコノ曲トトモニ戦ッテイタダケタラ嬉シイデス！私タチモ、青山学院ノ会場ニ応援ニ行キタイト思ッテイマス。一緒ニ渋谷ヲ盛リ上ゲテイケル1年ニシテイキマショ！
◆ ◆ ◆
■「REACHING FOR THE SKY」
https://mwam.lnk.to/REACHING_FOR_THE_SKYNW
◾️新曲「Against the Kings and Gods」
2025年8月29日（金）配信リリース
配信：https://MWAM.lnk.to/AgainsttheKingsandGodsWN
◾️イベント出演情報
2025年9月6日（土）＜TREASURE05X 2025＞
会場：蒲郡ラグーナビーチ公演
https://www.treasure05x.jp/lag.html
2025年9月7日（日）＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025＞
会場：熊本県農業公園カントリーパーク
https://1chancefes.com/
2025年9月21日（日）＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞
会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区）
https://rijfes.jp/
2025年9月23日（火・祝）＜SONIC EXPO 2025＞
会場：京セラドーム
https://sonic-expo2025.com/
◾️＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025＞
2025年
10月02日（木）UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire
10月03日（金）UK Manchester @ O2 Ritz
10月05日（日）UK Birmingham @ XOYO
10月08日（水）Germany Berlin @ Metropol
10月10日（金）The Netherlands Eindhoven @ Effenaar
10月11日（土）France Paris @ Salle Pleyel
10月14日（火）Germany Frankfurt @ Batschkapp
10月15日（水）France Lyon @ Le Transbordeur
10月17日（金）Germany Cologne @ E-Werk
10月18日（土）Germany Hamburg @ Markthalle
10月21日（火）Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar
10月23日（木）Germany Munich @ Backstage Werk
10月24日（金）Austria Vienna @ Simm City
チケット販売：http://lnk.to/MWAM-HATW2025
◾️＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD 2025’ASIA TOUR＞
2025年
11月14日（金）広州（会場後日発表）
11月16日（日）上海（会場後日発表）
11月18日（火）ソウル：Yes24 Hall
12月 7日（日）台北：Legacy Tera
12月 9日（火）シンガポール：Capitol Theatre
12月12日（金）クアラルンプール：Zepp Kuala Lumpur
12月14日（日）バンコク：MCC HALL, The Mall Lifestore Bangkae
ツアー特設サイト：https://www.mwamjapan.info/pages/hatw
関連リンク
◆MAN WITH A MISSION オフィシャルサイト
◆MAN WITH A MISSION オフィシャルX
◆MAN WITH A MISSION スタッフX
◆MAN WITH A MISSION オフィシャルInstagram
◆MAN WITH A MISSION オフィシャルTikTok