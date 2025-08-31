¡Úa-nation¡ÛGENERATIONS¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²¬Â¼Î´»Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡Ö²¬¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤¹¡ª¡×¡¡¡ØChoo Choo TRAIN¡ÙÈäÏª
¡¡GENERATIONS¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Øa-nation 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¡ØChoo Choo TRAIN¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û14Ç¯Á°¡ªEXILE¥é¥¤¥Ö¤ËÍðÆþ¤·¤¿²¬Â¼Î´»Ë
¡¡GENERATIONS¤Ï´¿À¼¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢¡ÖEvergreen 2.0¡×¤«¤éÈäÏª¡£5¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡ØChoo Choo TRAIN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²¬Â¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²¬Â¼¤Ï¡¢¡Öa-nation¤Ë¤ª±Û¤·¤Î³§¤µ¤ó¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡ª²¬¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤À¤á¤Ê¤ä¤Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë²¬Â¼¡£
¡¡¡ÖÀè¤Û¤ÉGENERATIONS¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È»Å»ö¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£Æü½Ð¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È²ñ¾ì¤òÀú¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï¡ÖChoo Choo¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡×¤È´ÑµÒ¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¡ÈChoo Choo²¬Â¼TRAIN¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤¬ÀèÆ¬¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤°¤ë¤°¤ë²ó¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï10·î8Æü¤Ë¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û14Ç¯Á°¡ªEXILE¥é¥¤¥Ö¤ËÍðÆþ¤·¤¿²¬Â¼Î´»Ë
¡¡GENERATIONS¤Ï´¿À¼¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢¡ÖEvergreen 2.0¡×¤«¤éÈäÏª¡£5¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡ØChoo Choo TRAIN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²¬Â¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè¤Û¤ÉGENERATIONS¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È»Å»ö¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£Æü½Ð¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È²ñ¾ì¤òÀú¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï¡ÖChoo Choo¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡×¤È´ÑµÒ¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¡ÈChoo Choo²¬Â¼TRAIN¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤¬ÀèÆ¬¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤°¤ë¤°¤ë²ó¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï10·î8Æü¤Ë¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£