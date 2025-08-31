かわいいお顔型おせち！ベルメゾン ディズニー 2026年「おせち・三段重」くまのプーさん
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で予約受付中の、「くまのプーさん」のお顔デザインがかわいい、「 おせち・三段重」の紹介をしていきます☆
ベルメゾン ディズニー 2026年「おせち・三段重」くまのプーさん
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：27,900円（税込）
※2025年9月30日（火）まで5％の早期割引で26,505円（税込）
クール手数料：300円（税込）
注文締切日：2025年12月20日（土）
商品お届け日：2025年12月29日（月）〜30日（火）
賞味期限：【おせち】冷凍で2026年1月31日、【最中お吸い物】冷凍で2026年1月31日以降
セット内容：【冷凍おせち】1セット、【最中お吸い物】4個、【風呂敷】1枚、【祝い箸】5膳、【あいさつ状】1枚
4人前×3食分（人数表記はあくまでも目安となっております。食材によっては数の多いものや少ないものがございます。写真はイメージです。実際の商品とは多少異なります）
主材：【重箱】ABS樹脂、【風呂敷】ポリエステル、【祝い箸】紙・木、【あいさつ状】紙
重箱サイズ：約19×23×17（高さ）cm
特定原材料：卵・乳成分・小麦・えび・かに
国内製造
原料原産地：【焼き印紅白かまぼこ】国内製造
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
4人×3食分、45品目48種のお料理が楽しめる『くまのプーさん』のおせち。
重箱は「くまのプーさん」のお顔型になっていて、背面にはハニカム柄があしらわれています！
ふたには、ぎゅーっと抱き合う「くまのプーさん」と「ピグレット」のアートが。
仲良しな姿に癒されます☆
また、重箱サイズは約19×23×17（高さ）cmです。
それからセットの風呂敷には、「ティガー」や「イーヨー」の姿もデザインされています！
カラフルなお花もデザインされ、黄色を基調とした淡い色合いが素敵。
一の重は和のお祝い重。
黒豆や数の子、色鮮やかな海老などお正月の祝い肴が盛り込まれています。
「くまのプーさん」デザインのかまぼこや、
珍味入れがアクセントに☆
珍味入れには、若炊きあさりが入っています。
二の重は和の味わい重。
つぶ貝雲丹焼きや合鴨の燻製や、
「くまのプーさん」の焼き印が可愛い高野豆腐がバランスよく入っています。
よもぎとあわが練り込まれ、もっちりとしたやさしい味わいの、よもぎ麩、あわ麩の黄色と緑の色合いもアクセントに◎
三の重は洋のにぎわい重。
カラフルなテリーヌやハンバーグ、「くまのプーさん」の形がかわいいフロマージュなど、お子様にもうれしい洋の料理をふんだんに☆
フロマージュはプレーンとかぼちゃの2種類。
そして、ふたにも「くまのプーさん」と「ピグレット」のアートが描かれています。
コロンと丸くて可愛い、最中お吸い物4個もセットに。
最中を割って、お湯を注げばお吸い物が完成◎
おせちと一緒に味わえます。
「くまのプーさん」と「ピグレット」デザインの祝い箸は5膳。
重箱とお揃いのデザインで統一感があります。
重箱は盛り付けた状態でオリジナル風呂敷に包まれて届きます。
定番の祝い肴から高級感のある食材まで、おせちを囲むみんなが楽しめる趣向を凝らしたラインナップ。
「くまのプーさん」のお顔デザインが愛らしい、「 おせち・三段重」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで予約受付中です！
