◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク(31日、ZOZOマリン)

俳優の鈴木福さんが、ZOZOマリンで行われているロッテ対ソフトバンク戦のファーストピッチに登場。ノーバウンドの見事なストライク投球を披露しました。

パワプロくんが運転するリリーフカーに乗って登場すると、緊張した面持ちでマウンドにあがった鈴木さん。大きく振りかぶると、キャッチャーをつとめるパワプロくんのミットにノーバウンドで投げ込みました。この球速は105キロを計測。見事な投球に球場に集まったファンからも大きな拍手が起こりました。

始球式を終えて鈴木さんは「リリーフカーに乗っての登場は、憧れのシチュエーションだったのでとても嬉しかったです！ただリリーフカーに乗った瞬間は流石に緊張しましたね！(笑)」とコメント。続けて自身の投球について「今日の投球は100点近いんじゃないですか！ファンの方たちの声援と拍手がありがたかったですし、浜の香りを感じながら気持ちよく投げることができました。ありがとうございました！」と振り返りました。