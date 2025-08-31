²áµî10ÅÐÈÄ¤Ç11µå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥«¡¼¥ÖÂ¿Åê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡È¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÃû¤·¡É¤ò¸µMLBÊá¼ê¤¬Ê¬ÀÏ
¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤ÎÂçÃ«¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤âÂ¿Åê¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡µî¤ë8·î27Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Çº£µ¨11ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢5²ó¡Ê87µå¡Ë¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢1¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤ÎÆâÍÆ¤Ç749Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤âÀä»¿¤Î¥«¡¼¥Ö¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡Å¨¾¤Î¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡¼¥Ê¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¾ï¼±³°¤ì¤À¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ÊÆµå³¦¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇÂ®100.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.4¥¥í¡Ë¤Î4¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¹þ¤ó¤ÀÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´87µå¤Î¤¦¤Á¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò26¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë23µå¤âÅêµå¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ê¤é³°³ÑÄã¤á¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ê¤éÆâ³ÑÄã¤á¤ËÀäÌ¯¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ2µå¤À¤±¡£Ä¾µå¤È¤ÎµåÂ®º¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥ºÂÇÀþ¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂçÃ«¤Ï4¥·¡¼¥à¤ò¼´¤Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂ¿Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Þ¤Ç¤Î10ÅÐÈÄ¤Ç¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«11²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é23µå¤âÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥Ö¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢ÊÆ²òÀâ¿Ø¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÊÆÌîµåÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFoul Territory¡Ù¤Î¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¾Êá¼êAJ¡¦¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤·¹¸þ¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¿ôÂ¿¤Î¹¥Åê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÊÑ²½µå¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÅê¼ê¤Î¿´¾ð¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿ÈÂÎ¤Îºî¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÅê¤²Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤±¤É¡¢Èà¤âÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Á´ÎÏ¤Ç4¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÇÉª¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤ËÊÑ²½µå¤òÂ¿¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£ÀÎ¤«¤é¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï¼ê¤Î½Ð¤·Êý¤ÎÌäÂê¤«¤éÉª¤Ë°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡ÖÅêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¢¤È¤Ïº£¡¢Èà¤ÎÃæ¤Ç´¶³Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£23Ç¯9·î¤ËÂ»½ý¤·¤¿±¦Éªð×ÂÓ¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢´¶³Ð¤Î¤¤¤¤µå¼ï¤ÎÉý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ëÂçÃ«¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¤¹¤ë°ÎºÍ¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¶½Ì£¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]