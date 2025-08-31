始球式を行った鈴木福

　俳優の鈴木福が8月31日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われたKONAMIの冠試合「パワフルプロ野球2024-2025 パワフルデー」にスペシャルゲストとして登場し、ファーストピッチを行った。

【画像】鈴木福演じる西野のモチーフキャラクター・パワプロくん

　ABCテレビによるドラマ「パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー」で主演を務めることを記念して、ファーストピッチに登板。

　鈴木は「リリーフカーに乗っての登場は、憧れのシチュエーションだったのでとても嬉しかったです！ただリリーフカーに乗った瞬間は流石に緊張しましたね！(笑)。今日の投球は100点近いんじゃないですか！ファンの方たちの声援と拍手がありがたかったですし、浜の香りを感じながら気持ちよく投げることができました。ありがとうございました！」とのコメントを寄せた。

　ファーストピッチの球速は、105キロを計測した。