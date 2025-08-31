『パワプロ』ドラマ主演の鈴木福、始球式に喜び リリーフカーに乗って登場「とても嬉しかった」
俳優の鈴木福が8月31日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われたKONAMIの冠試合「パワフルプロ野球2024-2025 パワフルデー」にスペシャルゲストとして登場し、ファーストピッチを行った。
【画像】鈴木福演じる西野のモチーフキャラクター・パワプロくん
ABCテレビによるドラマ「パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー」で主演を務めることを記念して、ファーストピッチに登板。
鈴木は「リリーフカーに乗っての登場は、憧れのシチュエーションだったのでとても嬉しかったです！ただリリーフカーに乗った瞬間は流石に緊張しましたね！(笑)。今日の投球は100点近いんじゃないですか！ファンの方たちの声援と拍手がありがたかったですし、浜の香りを感じながら気持ちよく投げることができました。ありがとうございました！」とのコメントを寄せた。
ファーストピッチの球速は、105キロを計測した。
