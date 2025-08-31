¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È¸ú²ÌÅª¡Ä°å»ÕŽ¥ÏÂÅÄ½¨¼ùŽ¢¿´¿È¤Î¥è¥Ü¥è¥Ü²½¤òÃÙ¤é¤»¤ëËèÄ«¤Î·Ú¤¤±¿Æ°Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø60ºÐ¤«¤é¤³¤½¿ÍÀ¸¤ÎËÜÈÖ ±Ê±ó¤Î¼ã¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÎø³èÆþÌç¡Ù¡ÊÆó¸«½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½÷À¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë
½÷À¤¬¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¡Ê¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¡Ë¤òÊä¤¦¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½÷À¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ê¤Û¤Æ¤ê¡¢¤Î¤Ü¤»¡¢È¯´À¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¡Ë¤¬·Ú¸º¤·¡¢¿çÌ²¾ã³²¤ä´ØÀá¡¦»Í»èÄË¤¬¡¢ÅêÍ¿Á°¤è¤ê¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹üÌ©ÅÙ¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢±¿Æ°µ¡Ç½²þÁ±ºîÍÑ¡¢ÈéÉæ¤ÎÉ½ÁØÁÈ¿¥¤Î¤¤áºÙ¤«¤µ¤äÈéÉæ·ë¹çÁÈ¿¥¤ÎÃÆÎÏÀ¤Î²þÁ±¡¢ç´´¥Áç´¶¡¢À¸òÄË¤Ë¤âÍ°Õ¤Ê²þÁ±¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¤ÊÆ¤Ç¤Ï½÷À¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤Î¿ô¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Æý¤¬¤óÈ¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö½÷À¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÆý¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬Â¿¿ô¡¢¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¤ÎÆüËÜ»ºÉØ¿Í²Ê³Ø²ñ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÊä½¼ÎÅË¡¤Ï¡¢¤à¤·¤íÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹¹Ç¯´ü¤Î¾É¾õ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤
¤Þ¤¿¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÆþÇ°¤ËÆý¤¬¤ó¤ÎÍÌµ¤ò¸¡ºº¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£°ú¤¤Ä¤Å¤¡¢ÅêÍ¿¸å¤âÄê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤íÄê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æý¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤ÎÃËÀ¤¬¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æý¤¬¤ó¤Î´û±ýÎò¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤òÊä¤Ã¤Æ¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹Ç¯´ü¤Î¾É¾õ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ã¤µ¤ÈÎø³èÎÏ¤ò¹â¤á¤ëºîÍÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤ÇÆü¡¹¤Ä¤é¤¤¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤º¤ËÉØ¿Í²Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤òÊä¤¦ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤¬¡¢½÷À¤Ë¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¯ÎÌ¤ÎÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤òÂ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤Ë¤â°ÕÍß¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ä¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥óÎÅË¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¸µµ¤¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤òÁý¤ä¤¹¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤È¡Ö±ÉÍÜ¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤â½÷À¤â¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÚÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¡¢µ²±ÎÏ¡¢°ÕÍß¡¢¹¥´ñ¿´¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿´¡¢ËÁ¸±¿´¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¤Î¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦°Ê³°¤Ë¤â¡¢Îø³èÎÏ¤¬¾å¤¬¤ëÀ¸³è½¬´·¤òÀ°¤¨¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤È¡Ö±ÉÍÜ¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Âç¤¤Ê¶ÚÆù¤ò»É·ã¤¹¤ë¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤äÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ÎÊ¬Èç¤âÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îø³è¤ò¤·¤Æ¤â¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ç¤â¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤¬Áý¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏ¢º¿¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¶Ú¥È¥ì¤¬¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤ÎÌó60¡Á70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¤ë¡¢²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤âËèÄ«¡¢µ¯¤¤¿¤é10²ó¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿10²ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢10²ó¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ 5ÉÃ¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¹ø¤òÍî¤È¤¹¡Ê¤È¤Ë¤«¤¯¤Ç¤¤ë¤À¤±¤æ¤Ã¤¯¤ê¡Ë
¢ ¤½¤Î¤Þ¤Þ2ÉÃ¥¡¼¥×¤¹¤ë
£ ÁÇÁá¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë
¤³¤ì¤¬1¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï1²ó¤«¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
1Æü¤¯¤é¤¤µÙ¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢1Æü1²ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£3ÆüË·¼ç¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢´°àú¼çµÁ¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢1Æü¤Ç¤âµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤ÈÅê¤²½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤æ¤ë¤¯Å¬Åö¤Ë¡×¤¬¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢£·ìÅüÃÍ¤ò¡¢Ìô¤ò»È¤ï¤º·àÅª¤Ë²¼¤²¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±¿Æ°
¤¿¤À¤·¡¢¹ø¤òÍî¤È¤¹¤È¤¡¢¤Ò¤¶¤¬¤Ä¤ÞÀè¤è¤ê¤âÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ò¤¶¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¶¤ò¤¤¤¿¤á¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤¤¤¹¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¡¢Å¾ÅÝ¤Î´í¸±¤â¤Ê¤¯°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï°ÊÁ°¡¢·ìÅüÃÍ¤¬660mg¡¿dL¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ÅÅÙ¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬2019Ç¯¤ÎÀµ·î¤Ç¤¹¡£Àµ¾ïÃÍ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¿©Á°¤ÇÌó70¡Á100mg¡¿dL¡¢¿©¸å¤Ç140mg¡¿dLÌ¤Ëþ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢Ìô¤ò°û¤ó¤Ç·ìÅüÃÍ¤òÀµ¾ïÃÍ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ï¤È¤é¤º¡ÊÌô¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äã·ìÅü¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡Ë¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤È1Æü1²ó¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ö¤é¤Ö¤é¤È20¡Á30Ê¬Êâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤ß¤ë¤ß¤ë200Âæ¤Þ¤Ç·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢Ä«µ¯¤¤Æ300¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤À¤±¡¢Ìô¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìô¤ÇÌµÍý¤ä¤êÀµ¾ïÃÍ¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄã·ìÅü¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´ÖÂÓ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£Äã·ìÅü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢¶»ÄË¡¢Â©ÀÚ¤ì¡¢°Õ¼±Äã²¼¡¢·ñÂÕ´¶¡¢¤¦¤Ä¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤â¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ë°Õ¼±¤¬Û¯Û°(¤â¤¦¤í¤¦)¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤¤¤ì¤ó¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¤É¤ÎÄã·ìÅü¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é´í¸±¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Î»ö¸Î¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï·ìÅüÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·ì°µ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ß°µºÞ¤Ç140mmHg¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ¬¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤ÆÂÎ¤¬¤À¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Îø³è¤âÌµÍý¤Ç¤¹¡£
¢£¶ÚÆù¤ò»È¤¦¤È¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤¹¤ë
·ì°µ¤â·ìÅüÃÍ¤â¹â¤á¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿°Ê¾å¡¢¹çÊ»¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¤±¤ë¸¡ºº¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ü 3¥«·î¤Ë1²ó¡§¿Í¹©Æ©ÀÏ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¿ÕÂ¡¤Î¸¡ºº¡×
¡ü È¾Ç¯¤Ë1²ó¡§¼ºÌÀ¤Ê¤ÉÅüÇ¢ÉÂÌÖËì¾É¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤ËË³¤·¤¤¤¿¤á¡Ö´ãÄì¤Î¸¡ºº¡×
¡ü 5Ç¯¤Ë1²ó¡§¡Ö´§Æ°Ì®¤Î¸¡ºº¡×¤ò¤·¤Æ·ì´É¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÄ´¤Ù¤ë
¤µ¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ÇÂÀ¤â¤â¤äç½Éô¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ê¤É²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅüÂå¼Õ¤Î²þÁ±¤ä´ðÁÃÂÎÎÏ¤ÈÇ§ÃÎÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏËèÄ«¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¿¶Æ°¥Þ¥·¥ó¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¾è¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶Ú¥È¥ì¸å30Ê¬°ÊÆâ¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÃº¿å²½Êª¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤Î²óÉü¤È¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°ÂÄê²½¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é·ç¤«¤µ¤º¿¶Æ°¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò´Þ¤àÄ«¿©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ö³ØÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ê³èÆ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¹âÎð¼Ô¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÇ§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤È1Æü1²ó¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ö¤é¤Ö¤é¤È20¡Á30Ê¬Êâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Îø³èÎÏ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â¶ÚÆù¤ÏÁý¤ä¤»¤ë
¤Þ¤¿¡¢¶ÚÆù¤ò¤è¤¯Æ°¤«¤¹¤È¡¢¶ÚÆù¤½¤Î¤â¤Î¤«¤é¥Þ¥¤¥ª¥«¥¤¥ó¤È¤¤¤¦À¸Íý³èÀÊª¼Á¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Î1¤Ä¤¬BDNF¡ÊÇ¾Í³Íè¿À·Ð±ÉÍÜ°ø»Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎBDNF¤¬Ç¾¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¡¢Ç¾ºÙË¦¤ò³èÀ²½¤·¡¢¿·¤·¤¤¿À·ÐºÙË¦¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ²±ÎÏ¤ä³Ø½¬Ç½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶Ú¥È¥ì¤Ç¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨90ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ÚÁ¡°Ý¤Î1ËÜ1ËÜ¤ÏÂÀ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤âÎø³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â¶ÚÆù¤òÁý¤ä¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âÉé²Ù¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ç¤Ê¤¤¤È´í¸±¤Ç¤¹¤¬¡¢Éé²Ù¤¬·Ú¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¶ÚÆù¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ê¤é°ì¿Í¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¶Ú¥È¥ì¤¬¹âÎð¼Ô¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤ÇÏ¤ò»É·ã¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¿À·ÐºÙË¦¤òÀ¸À®¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶ÚÆù¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¡¢³¤ÇÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³¤ÇÏ¤Ï¾ðÊó¤Îµ²±¤È½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
----------
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¶µ¼ø¡Ê°åÎÅÊ¡»ã³Ø¸¦µæ²ÊÎ×¾²¿´Íý³ØÀì¹¶¡Ë¡£°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯Áí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø70ºÐ¤¬Ï·²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê»íÁÛ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÏÍ×ÎÎ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤¬¾¡¤Á Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÀº¿À²Ê°å ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ë