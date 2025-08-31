ÃæÀîæÆ»Ò¡¡¤ª¤Ê¤«¤ÎÁÐ»Ò¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤ë¡×¤È´î¤Ó¡¡Êì¤È¤Îµ×¡¹³°¿©¡Ö¤³¤ì¤«¤é´°Á´°ÂÀÅ¤Ë¡×
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×Êì¡¦·Ë»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¡È¤ª½Ë¤¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¥Á¥§¥ó¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«¤òÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÀî¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¥Á¥§¥óÍÍ¤Ë²ñ¤¨¤¿¡¢¤ªÊ¢¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿´¶Æ°¤¬¤Þ¤À¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡ª¤Ê¤ó¤È¤ªÊ¢¤Ë¥Ñ¥ï¡¼Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÉðÂºÁª¼ê¤µ¤Þ¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ä¡¢¤ä¡¢Í¥¤·¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¤·¤«¤âºÇ¸å¤Ë¥Ï¡¼¥È¤ÎÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¤Õ¤¿¤Ä¡ª¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤¤·Ê¿§¤â¿´¤Ë°ìÀ¸¹ï¤ß¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤Ê¤¤ã°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö11²ó¤âÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡¢¿¿ÌëÃæ¤Þ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡¢ÁáÄ«¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤ò¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤ä¤ê¤È¤²¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÃæÀî¡£¡ÖÁÒÅÄÊÝ¾¼¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¹¥ê¡¼¤È²¿²ó¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÊý¡ª¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¢ÁÒÅÄÊÝ¾¼¤µ¤ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¥ê¡¼¤Ë²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¬£²¿Í¤â¤¤¤ë¶õ´Ö¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡ª´ÖÀÜÅª¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¥ê¡¼¤Ë¤â¿¨¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡ªÀäÂÐÁÐ»Ò¡¢³ÊÆ®µ»½¬¤¤¤¿¤¤¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·Ë»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ª½Ë¤¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°¿©´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÊì¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¥Á¥§¥ó»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ªÅ¹³«Âó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ª¥¶¥ß¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊâ¤¤¤¿¤«¤éº£Æü¤«¤é¤Þ¤¿¤Ò¤¤³¤â¤ê&¡¡¼«¿æ¥Ç¥¤¥º¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é´°Á´°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡¡¤¢¤È°ì¥«·î¤¯¤é¤¤¤«¤¡¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤·ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤·¡ª¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¥Á¥§¥ó¤µ¤Þ¡¢ÁÒÅÄÊÝ¾¼¤µ¤Þ¡¢¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ªÍÍ¡¢¿§¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤Êý¤Ë¤ª¤Ê¤«¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¡¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¥Ç¥ó¥¸¥Þ¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¤¿ÁÐ»Ò¡¡5·î¤Ë¤ÏÊì¤Î²Î¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤â·Ð¸³¤·¤¿ÁÐ»Ò¡¡¤É¤ì¤â¡¢°ì¥«·î¤º¤ì¤Æ¤¿¤é³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¡¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÉÂ±¡¤ÇÇã¤Ã¤¿Ãå°µ¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬ËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤â¡Ö#¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¥Á¥§¥ó¡×¡Ö#ÁÐ»Ò¡×¡Ö#ÂÛ¶µ¡×¡Ö#Ãå°µ¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö#¤´Ë«Èþ¡×¡Ö#¹¬¤»¡×¡Ö#°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö#¤´Ë«Èþ¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Î²ô¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°»°À¤Âå¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£ÅÙ¤Ï»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¹ç¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥óÍÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£º£·î¤ËÆþ¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬ÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÊÌ¤â2¿Í¤È¤âÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¤Ï·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£