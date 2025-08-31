¥í¥Ã¥Æ¡¢ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤¬31Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏKONAMI¤Î´§»î¹ç¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå2024-2025 ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥Ç¡¼¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025 ¡¼Ê¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃ¡¼¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó
¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¿¤À¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª(¾Ð)¡£º£Æü¤ÎÅêµå¤Ï100ÅÀ¶á¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÀ¼±ç¤ÈÇï¼ê¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÍ¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤è¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡×