◇パ・リーグ ロッテ―ソフトバンク（2025年8月31日 ZOZOマリン）

俳優の鈴木福（21）がサプライズでファーストピッチセレモニーを行った。鈴木は背番号「29」のユニホーム姿で、パワプロくんが運転するリリーフカーに乗って登場。左腕から打者・山本のインコースへ球速105キロの見事なストライク投球を披露した。

鈴木は「リリーフカーに乗っての登場は、憧れのシチュエーションだったのでとても嬉しかったです！ただリリーフカーに乗った瞬間は流石に緊張しましたね！（笑）。今日の投球は100点近いんじゃないですか！ファンの方たちの声援と拍手がありがたかったですし、浜の香りを感じながら気持ちよく投げることができました。ありがとうございました！」とコメントを寄せた。

この日はマリーンズ夏祭の最終日で、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの冠協賛試合「パワフルプロ野球2024―2025 パワフルデー」として開催。

鈴木が「パワフルプロ野球」シリーズが初ドラマ化される「パワプロドラマ2025―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―」（ABCテレビ・9月26日放送、関西ローカル）の主人公の西野純を演じることが発表された。