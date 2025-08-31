「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）

２番人気のシランケド（牝５歳、栗東・牧浦）が今年の中山牝馬Ｓに続く重賞２勝目を飾った。直線は大外に持ち出すと、坂井の力強いアクションに応えて末脚を伸ばし、最後は馬場の中央を伸びた１番人気のエネルジコとの競り合いを半馬身差で制した。３着はさらに半馬身差で７番人気の７歳馬ディープモンスターが入った。１分５８秒０（良）。

殊勲の坂井は「調教に乗せてもらって、すごくポテンシャルを感じていました。スムーズに力を出せればいい勝負ができると思っていました」と戦前からの手応えを口にする。「一番（の武器）は瞬発力ですね。爆発的な脚を使えるところだと思います。レースも決めつけずにミルコ（デムーロ）がいろんな競馬をしてくれていたので、リズム良く運んで、直線まで我慢して、馬場のいい外へと思っていました。進路もクリアでしたし、イメージ通りでしたね」と会心の勝利に手応えをにじませた。

前走のヴィクトリアＭで３着に入るなど、Ｇ１制覇まであと一歩と力を示してきた。「牝馬同士ならトップレベルの馬ですし、あとはＧ１タイトルだけだと思います。勝ってくれると思います」と、秋のさらなる飛躍を期待していた。