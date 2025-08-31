俳優の鈴木福がＡＢＣテレビ「パワプロドラマ２０２５ ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話」（９月２６日、深夜０時２４分＝関西ローカル）に主演することが３１日、発表された。

コナミデジタルエンタテインメントを代表する野球ゲーム「パワプロ（パワフルプロ野球）」シリーズの初ドラマ化。脚本はお笑いコンビ「ニッポンの社長」辻皓平。球場から現代社会に舞台を移し、パワフルな世界が繰り広げられる。鈴木はパワプロ好きな社会人１年目・西野を演じる。

小、中学生の時に野球の経験があるが、きっかけは子役時代に出演した野球ドラマ。本作のオファーに「また野球を題材にしたドラマに出られるのがとても嬉しい」と喜んだ。

パワプロの大ファンでもある。コーチから野球のルールを覚えるために紹介されたこともあるそうで「パワプロ、プロスピで野球のルールを覚えたと言っても過言ではない！」とキッパリ。「中学生の頃、チームメートの家でパワプロをしたのもいい思い出」と懐かしんだ。

放送を前に「パワプロの世界観の中で、個性豊かなキャラクターたちによるストーリー、パワプロファンのみなさんはもちろん、まだあまり知らない方にも楽しんでもらえるドラマになっています！」と見所を紹介。「このドラマを観て、パワプロを更に好きになってもらえたら嬉しいです！」と呼びかけた。

鈴木はこの日、千葉・幕張のＺＯＺＯマリンスタジアムで行われたロッテ、ソフトバンクの一戦を前にファーストピッチセレモニーに出席。捕手を務めたパワプロくんと共にリリーフカーに乗って登場した。ドラマ放送日にちなんだ胸番号９２６、名前・福（ふく）にちなんだ背番号２９のユニホーム姿。ダイナミックなフォームで見事なストライク投球を披露した。

大役を終え「緊張していたけど、思ったよりいいところに投げられてうれしかった」と笑顔。ゲームに登場する能力にちなんで「チャンス〇、勝負強さ〇で特殊能力つきました！」と自らの投球を評価していた。