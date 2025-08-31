◆第６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟・芝２０００メートル、良）

サマー２０００シリーズ最終戦は１６頭立て（クイーンズウォークは競走除外）で争われ、２番人気で坂井瑠星騎手がテン乗りだったシランケド（牝５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父デクラレーションオブウォー）が、最後の直線で外から末脚を伸ばし、ゴール前で差し切って、２走前の中山牝馬Ｓ以来の重賞２勝目を挙げた。Ｇ１、マイルとも初挑戦だった前走のヴィクトリアマイルでは４角最後方から上がり最速で３着に差し込んできたが、戦前まで３勝を挙げていた２０００メートルへの距離延長で牡馬相手に初のタイトルをつかんだ。勝ち時計は、１分５８秒０。

半馬身差の２着は１番人気のエネルジコ（クリストフ・ルメール騎手）、３着は７番人気のディープモンスター（菅原明良騎手）だった。

また、ヴェローチェエラ（丸山元気騎手）は５着に入り、単独でのサマー２０００シリーズ優勝を決めた。

坂井瑠星騎手（シランケド＝１着）「調教に乗ってポテンシャルを感じていたので、スムーズに力さえ出せればいい競馬ができると思っていました。調教の段階で牝馬のトップレベルだと、自信をもっていけました。一番は瞬発力ですね。爆発的な脚を使ってくれます。プランは決めつけずにいきました。ミルコ（デムーロ）がいろいろな競馬をしてくれていたので、出たなりでリズム良くいければと思っていました。直線までジッと我慢して、馬場のいい外に出そうと思っていた。進路もクリアでイメージ通りでした。ゴーサインを出したときには届くと思いました。牝馬同士ならトップレベルです。あとはＧ１タイトルだけ。勝ってくれると思います」

牧浦充徳調教師（シランケド＝１着）「（鞍上が）調教からまたがってくれて、そのときからいい感触をつかんでくれていました。納得のいく勝ち方です。別定になったことで例年よりメンバーもそろったし、男馬と戦うことでどこまで通用するかと思っていたけど、しっかり結果を出してくれて良かったです。このあとは選択肢をいろいろ見ながらですね。一戦一戦、消耗が激しいので、条件戦の時から間隔を空けて使っています。年齢を重ねて、以前よりダメージも少なくなってきましたし、大きいところを狙えるように頑張っていきたい。去年は新潟で勝ったあとガクッときたんですよね。それだと走るだけになってしまうので、（去年のエリザベス女王杯は）我慢してもらいました。秋から始めると秋のＧ１まで戻ってこないので、そこを考慮してここから始動しました。さらに上でやっていける自信が深まりましたし、マイルとかいろいろ秋にはあるので、馬と相談しながら決めていきたいです。距離は２２００メートルでも問題ないと思います」