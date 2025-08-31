夫の行動が、怪しすぎる。LINEを非表示、通知オフ…職場の女性と何があるの？【ママリ】
夫が怪しい行動をしていたらどうしますか？この記事では、夫が職場の女性に毎日LINEを送っているという投稿を紹介します。スマホのパスワードの変え、LINEの通知をオフにしているという投稿者さんの夫。女性に対し、毎週のように飲みに誘っているようで…。
夫が職場の女性に毎日LINE…
皆さんはどこから浮気、不倫と思ってますか？
不貞行為がないと不倫とは民事上認められない
みたいですが、気持ち的に難しくないですか？
夫が毎日職場の女にLINEしてます。
iPhoneのパスワードは変え
LINEを非表示にし、通知もOFFにしてます。
怪しすぎませんか？？私はこんなことされた時点で
浮気じゃんって思ってしまうのです。
内容も可愛いだとか寂しい、もっと一緒にいたかった
など送っています。浮気してると思っていいですよね、、
2人では飲みに行ってないみたいですが
私に嘘ついて毎週毎週その女を飲みに誘ってます
スマホのパスワードを変えたり、わざわざLINEの通知をオフにするのは怪しすぎますよね。しかも、内容を見られるのも警戒して非表示にするあたり、やましいことがあると思ってしまいます。
勘が働いて、スマホのロックを解除できるようになったという投稿者さんですが、内容を見てショックを受けたことでしょう。こそこそ連絡をとることは「浮気」と考えているようですが、確かに隠しているのはアウトですね。
こそこそLINEする夫にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
私ならすでに浮気に感じるし、元々結婚前からそういう素振りもなくやってきてる夫なら他の女性にそういうことを送ってる時点で自分の思ってた人とは違うので離婚を考えると思います。
昔から浮気してたり風俗いったりと懲りないタイプでそれでも一緒にいたのなら自分の気持ちを大事にしたいですが、そうでないなら我慢できないですね💦
私の場合は「一般女性とプライベートとして会う」と浮気判定します。旦那にもそう伝えてあります😌
相手に隠し事をしたら浮気です！
なのでコソコソしてるならそれは
浮気になります！
投稿者さんと同じく、こそこそ連絡をとって仕事以外で会うのは「浮気」と考える意見が多くありました。妻に堂々と見せられないのであれば、そう思われても仕方がありません。2人きりで会うことはないようですが、それでもLINEの内容を見れば、夫が女性に好意を持っていることは明らかですよね。
このまま放っておくともっと自体が悪くなることも…。早めに釘を刺しておいてもいいかもしれませんね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）