伊藤沙莉（31）が31日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に、タレント堺正章の次女で女優の堺小春（31）、ももいろクローバーZの玉井詩織（30）とともに出演。SNSの現状やエゴサーチについて語った。

伊藤は番組で「もうちょっとSNSの治安はよくできるんじゃないかとは思っちゃうけど」と吐露。「自由な発信の場ではあるし、言いたいこと言っていいんだけど」と前置きしつつ「もうちょっと自分を疑うことをしてもいいのかなって思うときはある」と続けた。これに堺も「1回考えようよって思うよね。それを言ってどうなるかなとか」と同調した。

「エゴサーチ」をするか問われると、「朝イチでやってます」と伊藤。堺からは「目標に生きてほしい。やめる。ほんとにやめて」と言われていた。

玉井から、エゴサーチで「嫌なこととかも書かれることもあるかもしれないけど、ぐって食らっちゃうタイプ?」と聞かれると、伊藤は「食らってたけど、もうけっこう鋼だよ」と回答。「傷つくよ人として。注射レベルは痛いよ」とした一方で「人から見た自分ってほんとに分からないから、同じ作品でもボロカス言う人もいれば、信じられないくらい褒めてくれる人もいて、さまざまなんだなみたいな。と思うとみんなに好かれる必要はないと思える」として、"アンチ"についても「自分が調子に乗らない一つのいいスパイスだと思っている」と話した。