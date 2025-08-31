カメラマン母企画「フルーツパーティー」歓喜する子どもたちがかわいい「いい写真すぎる」【ママリ】

子どもの反応が楽しみで仕方ない

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ばや@2児のママカメラマン(@bayafilm_mm)さんの子どもたちの最高なリアクションを撮影したエピソードについて。フルーツパーティーと名付け、さまざまなフルーツを並べてみたというばやさん。絵に描いたようなリアクションにこちらまで幸せな気持ちになる投稿です。

子育てをしていると誕生日やクリスマスなどさまざまなイベントがありますよね。自分が楽しむのはもちろんですが、どうすれば子どもたちが楽しんでくれるかをついつい考えてしまうのではないでしょうか。子どもたちがどんな反応をしてくれるのかをついつい期待してしまいますし、モチベーションになりますよね。





ばや@2児のママカメラマンさんが投稿していたのはフルーツパーティーをした時の写真。さまざまなフルーツを前に子どもたちの反応はというと…？

©︎bayafilm_mm

©︎bayafilm_mm

©︎bayafilm_mm

フルーツパーティーを開催いたしましたので、子ども達の反応をご報告いたします。ご査収ください。

さまざまなフルーツを前に頭を抱えている様子がかわいすぎますよね。全部食べていいとわかった途端に両手を挙げて喜ぶ様子はまるでマンガのよう。そして、最後の一コマでは娘さんが耐えきれずパクッと一口食べ、それを息子さんがハッと見ている様子が面白すぎます。スタンプで表情の全てはわからないものの、うれしさは十分に伝わってくるから不思議ですよね。



この投稿に「うわ～楽しそう🍈そりゃテンションも上がりますよ～🍇🍑」というコメントがついていました。フルーツがこんなにも並んでいたらうれしくなって当たり前ですよね。リアクションはもちろんのこと、最後のオチまで完璧な写真に思わず笑顔になる投稿でしたね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）