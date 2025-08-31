TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が31日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」に出演。ある大人気アナウンサーとの家族を巻き込んだ意外な交流エピソードを明かした。

旅行の話題となり、都会育ちの人は大自然を求め地方に行くが途中で飽きてしまうこともある、との持論を展開した安住アナ。約5年前、夏休みにアイヌの歴史などの勉強で北海道を一人旅したというフリーアナウンサー有働由美子について語り始めた。

「有働さんは十勝のほうをご自分で車を運転して4泊ぐらいの予定で行かれた。でもひとりで自然ばっかり見てたんで途中で飽きちゃった…って、急に私の所に連絡がありまして」と、北海道出身の安住アナにSOSの連絡が届いた。

「“もうちょっと毒っぽい観光スポットを教えて”って。“毒っぽい!?”“人間くさいって感じの…”。そうか！と。人間にふれ合いたくなる気持ちは分かるので、私の知ってるスナックを2、3軒紹介した」という。だが、有働からは「女ひとりでスナックとか行っても逆に怖いから、違う所！…じゃあ安住さんの実家でお父さんお母さんと話したいわ」とムチャぶりされたという。

「ええ!?北海道旅行の急な追加日程でそんなのある？でも溜まった毒素を解放したいって。うちの実家でやめてください、と思ったけどお世話になってるし。うちの父母も喜ぶからじゃあ、ってことで実家の住所を教えたら、その日の夜のうちに実家に着いちゃった」とまさかの展開を振り返った。

「有働さんって年配の人を気持ちよくさせるご接待トークが得意だから、両親がまんまと乗せられて自分のうちの話、息子の話も何でもして。スイカの収穫体験もさせちゃって、もうニコニコしちゃって」と、両親はすっかり有働のとりこになったようだ。

その後、有働からお礼とともに「自然を見飽きて少し人間くささを感じたいと思って、安住さんのご両親ならきっと少し口の悪さやよこしまな気持ちをもった楽しい方で（毒ある）トークができるかなと思ったら、すごく純粋な方でした」との言葉が届いたという。

「“なんであんな家庭で育ったのに安住さんは性格が悪いんですか？”みたいな。“ちょっと人の悪口でお酒飲みながら盛り上がりたかったのに、悪口なんてひと言も言わないんですよ”って。はあ!?」とぼやいて、笑わせた。だが「両親も喜んでた、有働さんありがとうございました」とあらためて呼びかけていた。