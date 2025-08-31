¸½Ìò¹â¹»À¸¤ÎÌóÈ¾¿ô¡Ö½÷»ÒÂç¤Ï»ÖË¾¤·¤Ê¤¤¡×¡¡½÷»ÒÂç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Ê£»¨¤½¤¦¡×¤òÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¶¦³Ø²½¤ä¶¦³ØÂç³Ø¤Ø¤ÎÅý¹ç¤Ê¤É¡¢½÷»ÒÂç¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ç¥£¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë ¤Î¡ØStudyplus¥È¥ì¥ó¥É¸¦µæ½ê¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö½÷»ÒÂç¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö½÷»ÒÂç¤Ï»ÖË¾¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬ÌóÈ¾¿ô¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÂç¤ò»ÖË¾¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï½÷»ÒÂç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û½÷»ÒÂç¤ò»ÖË¾¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö½÷»ÒÂç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³Ø½¬´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ØStudyplus¡Ù¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹â¹»À¸1046¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ2025Ç¯7·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö½÷»ÒÂç¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï21.4¡ó¡¢¡Ö½÷»ÒÂç¤Ï»ÖË¾¤·¤Ê¤¤¡×¤¬47.8¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤è¤¤¡×¤Ï30.7¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²óÅú¤ò¡Ö¶¦³Ø¡×¤ä¡Ö½÷»Ò¹»¡×¤Ê¤É¡¢½êÂ°¹â¹»¤Î·ÁÂÖÊÌ¤Ë½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â¹»ºß³Ø»þ¤Ë¡Ö½÷»Ò¹â¹»¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¡Ö½÷»ÒÂç¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤êÁê´Ø¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢½÷»ÒÂç¤ò»ÖË¾¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡Ö½÷»ÒÂç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÎø°¦¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤½¤¦¡×¡Ê54.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Ê£»¨¤½¤¦¡×¡Ê52.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¶¦³Ø¤è¤ê¤â³Ú¤·¤µ¤¬¾¯¤Ê¤½¤¦¡×¡Ê37.2¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Í³µ½Ò¤Ç¤â¡ÖÍý·Ï¡¦¹©³Ø·Ï¤À¤È¸¦µæ¼¼¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¶¦³Ø¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ø¤ÎÀèÆþ´Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÆ±¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤É¤¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢½÷»ÒÂç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö½÷»ÒÂç¤ò»ÖË¾¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½÷»Ò¤À¤±¤Î¤Û¤¦¤¬Ìò¿¦¤Ë¤Ä¤±¤½¤¦¡×¡Ö½÷»ÒÂç¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÃËÀ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½÷»ÒÂç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤äÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£