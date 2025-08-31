¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¡ª¤¹¤ó¤´¤¤!!¡×»°µÈºÌ²ÖàÆ©¤±¤Î¶Ë¤ßá¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖCalvin Klein¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤Î»°µÈºÌ²Ö¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¾×·âÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖCalvin Klein Harajuku Flagship Congratulations! ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCalvin Klein¡×¤¬8·î29Æü¤ËÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î´ú´ÏÅ¹¤ò½ËÊ¡¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤¬Æ©¤±Æ©¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¡ª¤¹¤ó¤´¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÁ´¤Æ¶½Ê³Êª¤ÇÊÝÂ¸¤·¤¿¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»°µÈ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£