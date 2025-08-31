結婚の挨拶に行ったとき、すでに義母との価値観の違いを感じていた優子。40歳という私の年齢にいきなり言及し「若い嫁が良かった」とハッキリ言われたのです。昭和の価値観をそのままに生きる義母は、自身が若くして結婚・出産した経験から、息子が連れてきたお嫁さんが気に入らないよう。会うたびに小言を言うだけでは飽き足らず、その暴走が招いた結末とは…！■アポなしで訪問 義母の言葉にあ然

優子の会社の後輩たちが家に来ていた時に、アポなしで訪問してきた義母。早速失礼な発言をして場を引かせる。孫を保育園に通わせたくない義母は、帰ってきた夫と口論になって…。■母に呼ばれて行くと 知らない女性がいて…数カ月後、母に呼ばれて夫が向かうと母の知り合いの紹介と言う知らない女性がいました。女性は事情が分からず困惑。母は嫁をかえようと言い出します。異常な母の行動に夫も優子も恐怖を覚えて…？こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、アポなし訪問の義母を自宅に入れた優子に対しての意見です。

・なんで家に入れた？引っ越して縁切れないもんかね。



・居留守使えばいいのに。お人好しなのね。



・入れなきゃいいのに。自ら悪魔を招くタイプ？

次に、義母が嫁の会社の後輩たちに「若いママは良いわねぇ〜」と言ったことに対する意見です。

・若い嫁ってこのおばあさんにとっては何歳までの女性を言うのだろう…か?



・若いから従順とは限らないですよね。



・若い嫁じゃなくて、自分にとって都合の良い嫁の間違いだろうが。

最後に、息子に「母親をかえましょう」と女性を紹介してきたことに対しての意見です。

・こっちがいっそ義母変えたいんだけど？知り合いの優しいマダムにお願いするわ！完璧じゃなぁい？



・保育園に預けるなって言ってる人が保育士を連れてくるとは…。



・保育園なんてと言いながら保育士を紹介してきた義母、この女性のことを若さと保育士=子育てが完璧に出来る人、という狭い視野でしか物を見てなさそう。巻き込まれた人もかわいそうに…。

結婚の挨拶から、優子に残酷な言葉を向けてきた義母。アポなしでの自宅では、優子も家に入れなければ良いのに…という意見も多く挙がました。さらにぎぼが暴走して、息子を離婚させようと保育士の女性を紹介する場面では、批判殺到で強い言葉が集まりました。この後も、義母のトンデモ言動は止まることを知らず…!?疲弊していく息子夫婦の出した決断とは?!(ウーマンエキサイト編集部)