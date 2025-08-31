¡ÖÊüÁ÷¤Ç¸«¤¨¤½¤¦...¡×NHK¥¢¥Ê¤¬à¶ì½Â¤ÎÃÇÈ±á¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¾¯¤·¤À¤±¤Ê¤éµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤µ¤½¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þµ®½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤à¤·¤í°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ...¡×
¡¡¡Ö¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡×(Âè4¥·¥ê¡¼¥º)¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤Ä¤È¤á¤¿NHK¤ÎÀõÌîÎ¤¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬à¥É¥¢¥Ã¥×á¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£à¤¢¤ëá¤â¤Î¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡Ä ´é¤ËÀ¸¤¨¤¿Çò¤¯¤ÆºÙ¡Á¤¤ÌÓ!!¾Ð ²¿ÅÙ¤«ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤Ç¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÇÈ±¡£Ê¡ÌÓ?ÊõÌÓ?ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤Þ¤ó¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤¢¤´¤ËÀ¸¤¨¤¿Çò¤¤ÌÓ¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÊüÁ÷¤Ç¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÃÇÈ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤À¸Ì¿ÎÏ¡¢±ïµ¯¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¥¢¥Ã¥×Âç´¿·Þ¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¯¤·¤À¤±¤Ê¤éµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤µ¤½¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þµ®½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ê¤¤»ö¤ò¾§¤¨¤Ê¤¬¤éÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¡Ö¿ÍÂÎ¤ÎÉÔ»×µÄ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£